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五月天阿信被拱爆婚訊！他鬆口「想說很久了」　五迷全傻了

▲五月天上海開唱，昨（21）日演唱會上阿信（中）被瑪莎（右一）拱結婚。（圖／相信音樂提供）
▲五月天上海開唱，昨（21）日演唱會上阿信（中）被瑪莎（右一）拱結婚。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

五月天「好好好想見到你」演唱會轉眼間走到上海體育場第8場，11月21日也是上海場最終場，走到了2023年亞洲最終場，五月天之後即將到歐洲開唱。五月天在上海最後一場演唱會上也感性大噴發，提到這一路以來的心情，他們也特別選唱〈聖誕夜驚魂〉。而五月天演唱會不能少的就是「垃圾話」，他們也再度使出垃圾話功力，瑪莎拱阿信宣布婚訊，阿信直接接招，脫口：「這件事情我也想說很久了。」

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上海演唱會八場來到最終場，現場瀰漫著不捨的氛圍，當唱完〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉等歌曲過後，團員們輪流地和歌迷打招呼。石頭說：「今天大家好像瘋了一樣，前面幾天在上海很冷，我們幾個人外套穿著，身上都有暖暖包，今天還是有（暖暖包），但現在空氣很溫暖，謝謝你們。」 阿信更開玩笑說：「我說演唱會才剛開始，弄得像暫別演唱會。」接著感性訴說，「在過去24年，五月天一次一次不知飛越多少城市，五月天和你完成壯舉，謝謝你們一路參與一路的支持，無盡的感謝，因為我們，所以你們，因為你們，所以才有我們。」

▲五月天在上海開唱，告五人擔任嘉賓，任賢齊坐在台下點歌。（圖／相信音樂提供）
▲▼五月天在上海開唱21日來到最後一場。（圖／相信音樂提供）
▲五月天「好好好想見到你」演唱會亞洲最終場於21日結束。（圖／相信音樂提供）
 
阿信對歌迷表示，「今天大家要流一整桶的眼淚」，瑪莎聽聞立刻吐槽：「要大家流一整桶眼淚，我馬上就想到一個很好的方法，你就宣布你結婚就好了！」阿信隨即接話，「今天是2023年11月20日，我希望大家在生命裡永遠記得今天晚上這個日子，其實這件事情我也想說很久了...」刻意不把話說完，正當大家以為真的要宣布什麼喜訊時，阿信馬上說：「邀請大家來唱屬於今天的〈乾杯〉。」逗樂全場五迷。

接下來，五月天2023「好好好想見到你」將飛往歐洲，歐洲3場歲末開唱，演唱會屆時將橫跨4大洲，25個城市，76場共330萬人次，11月28日倫敦The O2、12 月1日柏林Verti Music Hall、12月7日巴黎Accor Arena。


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