遭民眾黨拒絕重審民調！侯友宜競辦14：30開記者會 4人出席回應
2024總統選舉已開放登記，但「藍白合」面臨破局！國民黨總統參選人侯友宜呼籲重審民調，今（22）日遭柯文哲競選總幹事黃珊珊婉拒，更稱11月17日專家會議已花5個小時去檢視民調，「科學就是科學，同樣數據不會有不同結果」，如果重新直播檢視，只是把爭端放大到媒體，只會讓支持者紛爭跟困擾更大，這不是最好的辦法；對此，侯友宜競選辦公室稍早通知，將在14時30分舉行回應民眾黨重新審視民調記者會，並邀請4名學者出席說明。
記者林莞茜／綜合報導
柯文哲競選總幹事黃珊珊今日上午在全國競總舉行記者會，回應國民黨重新檢視9份民調，黃珊珊表示，同樣數據不會有第二種結果，直播只是把彼此爭點放大到媒體，讓支持者困擾，她強調，柯文哲會以民眾黨總統候選人身份參選到底，但不放棄「團結一切可團結力量。」
黃珊珊表示，17日的專家會議，花5個小時去檢視民調，科學就是科學，同樣數據不會有不同結果。上次講得很清楚，排除3份民調是因為科學原因，不是個人好惡，現在侯友宜要重新計算檢視，不知道在幹嘛，如果重新直播檢視，只是把爭端放大到媒體，只會讓支持者紛爭跟困擾更大，這不是最好的辦法。
黃珊珊也說「核心目標是推出最強參選人，不是彼此互打。」整合過程比結果更重要，必須說服支持者，這是公平的比賽，公平性不是用協商喬出來，「如果沒有贏，保送賴清德才是最大的問題」。
對此，侯友宜競選辦公室邀請文化大學新聞系莊伯仲教授、淡江大學國際事務學院院長包正豪教授、台北大學公共行政學系劉嘉薇教授和競辦議題組召集人柯志恩，於14時30分，召開回應民眾黨重新審視民調記者會。