民眾黨拒絕重新檢視民調　侯辦提2點回應：非常遺憾

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錢震宇說，侯友宜昨天呼籲雙方回到協商桌，在社會大眾面前公開檢視9份民調，全程直播，讓社會大眾公評，這樣才能真正解決問題，回應民意的訴求，但民眾黨今天記者會的回應與侯友宜的呼籲完全背道而馳。
錢震宇說，民眾黨參與的關智宇也說專家會議沒有共識，所以暫時「擱置」三份民調;但民眾黨跟發言人卻說是「排除」三份民調，從擱置變成排除，請問誰說了算?誰決定要排除?
錢震宇說，民調專家會議並未達成共識，且未有結論，所以當然要繼續協商，完成藍白合作的最後一哩路。他們再一次強調，關於民調問題，就應該用真正科學的方法去認定誰是誰非。
針對民眾黨上午記者會，侯辦先簡單回應兩點: 第一、提到被擱置的三份民調，批評市話民調有瑕疵因此 才排除，但根據台灣著名民調專家洪永泰教授在110 年11月《選舉研究》期刊上所發表文章，明白提出了科學證 據，證明跟手機相比，手機民調的誤差遠大於市話民調。
以2022年台北市長選舉實證為例，用手機簡訊的 ETtoday 民調，以及用純市話的《美麗島電子報》民調，其結果都比台灣民意基金會委託求真民調的市話加手機民調，來的準確非常多。
而民眾黨提出三比三民調的其中一份民眾黨內參民調就是求真民調所做，而求真民調的負責人就是關智宇，就是出席這次民眾黨記者會中的關智宇，也是代表民眾黨參與專家會議的關智宇。
第二，計算民調結果差距以決定輸贏的方式不同，民眾黨他們主張以差距加差距的方式是正確的，但他們主張侯柯、柯侯互比的方式，才是比較精準，誤差較少的方式。針對此點，近日媒體上有許多專家學者的討論都傾向支持，他們的主張，相信各界專家學者自有公評。