「堅偉瑜」合體何志偉超尷尬 游淑慧酸爆王世堅：硬上有甚麼意義
民進黨總統參選人賴清德上午陪同台北市立委參選人登記，力拼國會過半，但現場卻出現插曲，民進黨立委高嘉瑜握著立委何志偉以及立委參選人王世堅的手喊「八席全上」，但何則面露不悅，王在旁緩頻「有喊了」現場氣氛尷尬。對此，王世堅的對手、國民黨立委參選人游淑慧酸，「人家不想站在你旁邊」硬要來，硬上有什麼意義呢？
記者邱新博／台北報導
今年初士林、大同區進行立委初選時，王世堅、何志偉2人殺得刀刀劍骨，最後由王勝出，阻斷何志偉爭取立委連任之路。高嘉瑜今天在聯合登記時，同時握住何、王的手，笑稱「這是堅偉瑜（煎鮪魚）」；高嘉瑜帶領喊「團結一致、8席全上、凍蒜凍蒜」等口號，不過何、王並未喊出來，場面相當尷尬，高繼續問「你們怎麼都沒喊？」何才勉強地說「8席全上」。
對此，游淑慧受訪時表示，看到畫面覺得何志偉的表情真的是三聲無奈，王世堅應該自己有氣魄一點 自己的選舉自己擔，不要硬是去糟蹋何志偉來成就自己，這對何志偉來說太傷了，幹麼要去硬押著站在自己旁邊，太可憐了。
游淑慧說，何志偉跟任何人照相都散發真誠的微笑，只有站在王世堅旁邊，簡直是要哭沒眼淚，充滿著苦笑；「人與人之間重在真誠，人家不想站在你旁邊，硬要來，硬上有什麼意義呢？」她覺得王世堅不尊重人家，也不去拜託人家，趁這種造勢場合，硬要把人家拉來，對於何志偉的支持者來說，只看到苦笑的何志偉，有意義嗎？這相當不尊重。