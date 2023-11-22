龍千玉驚喜宣布「再婚」！開心當幸福媳婦 好友見證喜悅
豪記唱片飆破YT百萬訂閱，豪記唱片旗下歌手龍千玉、翁立友、張秀卿等20位歌手齊聚慶賀，龍千玉開心宣布「再婚」，與豪記唱片續約，也提到嫁給豪記33年，見證公司的成長喜悅，很開心能繼續在這個大家庭當幸福媳婦，正式宣布續約豪記唱片。
記者吳雨婕／台北報導
龍千玉從1987年就加入豪記唱片，如今傳出再度續新約，她開心表示，很感恩能在歌壇這麼久的時間，看著公司一路成長，在YT頻道更突破100萬訂閱戶，見證公司從幾位歌手到現在超過20位以上的盛況，「我也感受著這份喜悅，也期許自己的歌曲能繼續有更多點閱的好成績，此次難得跟師弟師妹們齊聚，感覺就像一個大家庭圍爐，身為大家庭的大姐，看到每個人都有屬於自己的碼頭，感到非常開心！」
龍千玉提到，在公司33年，從黑膠、CD到數位音樂，感謝粉絲的始終鼓勵，她形容就像「長男的媳婦」，看著公司從小規模到今天變成唱片公司龍頭，真的實至名歸，也感恩公司的力挺，「每年都有一張成績單能與大家分享，我就是豪記養大的小孩，更像是嫁入豪記的幸福媳婦！」
除了再續約外，龍千玉也將推出新專輯，月底也會在馬來西亞舉行個唱。此外，斜槓保養品事業，在雙11創造百萬業績，龍千玉透露，「對金錢數字仍然沒進步，有時衝得太快，還會被弟妹股東提醒要注意成本，但我仍樂在其中，計畫將會研發更多的產品，請大家拭目以待！」