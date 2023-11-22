左營警處理事故遭追撞　一人掛彩、路旁汽機車遭殃

今（22）日上午9時51分，高雄左營分局左營派出所黃姓警員獲報左營區左營大路491巷口有交通事故發生，立即趕赴處理，巡邏警車卻在前往途中，等待迴轉時遭後方自小客車追撞，導致警車撞傷一名機車騎士，再波及到一輛自小客車和兩部機車。
記者鄭婷襄／高雄報導
警方指出，黃員於9時55分許，駕駛巡邏車沿左營大路北往南方向行駛，在左營大路451巷口暫停並使用左方向燈等待迴轉時，竟遭後方由57歲耿男駕駛之自小客車追撞，導致巡邏車往前撞擊當時沿左營大路南往北方向，由31歲王女騎乘之機車，王女機車又撞到路邊停車格內兩部機車（駕駛人均未在場），之後巡邏車又繼續往前撞到停車格內自小客車（駕駛未在場）。
這起交通事故遭成機車騎士王女手腳擦挫傷、意識清楚、無生命危險之虞，立即送醫治療。相關駕駛人經檢測均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。
左營分局表示，依據道路交通安全規則第106條「汽車迴車前，應暫停並顯示左轉燈光或手勢，看清無來往車輛，並注意行人通過，始得迴轉」，本案員警係迴車前暫停並使用左方向燈等待中遭後方車輛追撞肇事，惟相關肇責仍待交通大隊認定，也呼籲駕駛朋友減速慢行，方能保障你我交通安全。