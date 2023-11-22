夏宇童當媽了！《BIG》一家三口合照曝光 公公竟是周華健
魏德聖首度執導溫馨電影《BIG》，故事背景發生在816兒童癌症病房，敘述6個來自不同社會階層，從相互摩擦到彼此互助的暖心故事。夏宇童與周華健兒子周厚安演夫妻，兩人悉心照顧片中生病的4歲女兒努拉，依靠宗教信仰挺過難關。
記者黃雅琪／綜合報導
周厚安分享拍攝《BIG》時最大的挑戰，就是如何與孩子相處，尤其是演他女兒的努拉年僅4歲，要怎麼溝通、培養默契，真的花了很多時間。後來發現訣竅就是要坦誠地和孩子互動、不能像在演戲，這樣孩子才不會覺得在和他們玩鬧，進而獲得最真實的反饋。而周厚安也打趣表示，不敢邀請父親周華健來看電影，怕他看完之後會想要當爺爺，開始對他催婚、壓力山大。
主要演員廖慧珍、李佳豫共同參與「紅鼻子醫生公益演出」，兩位演員戴上象徵小丑醫師的紅鼻子，結合即興的情境表演，將歡樂氣氛和特製的電影大禮包送進台大兒童醫院。廖慧珍透露自己是電影中哭戲最多的演員，幾乎每個家庭的劇情都有她的戲分，也因為飾演照護者有很多陪伴的劇情，而她也配合拍攝需求再度學習鋼琴，大方分享自己已經 30年沒有碰琴了，為此還特地向「音樂人南港劉德華」黃鐙輝借了一台鋼琴回家苦練，只為在畫面上呈現最完美的效果。
李佳豫在片中與賴銘偉演夫妻，懷孕的她白天要開計程車維持生計，晚上又要回到醫院照顧生病的孩子，充分呈現現代職業婦女蠟燭兩頭燒的生活模式。李佳豫表示，過去的自己很常會擔憂生命的突發狀況，但在拍完《BIG》之後開始轉念，覺得應該遇到了事情就面對、坦然接受，現在的自己已經不再這麼困惑了。
「民歌天王」王夢麟首度與魏德聖合作電影，他透露導演給他很大的表演自由度，自嘲是「本片最放縱的演員」，且已經迫不及待地想帶家人進戲院觀影。《BIG》限量口碑場熱映中、12月1日正式上映。