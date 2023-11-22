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回鍋OpenAI？阿特曼傳與董事會討論復職　可能擔任「這」職位

▲阿特曼傳出正與董事會討論回歸OpenAI。 （圖／美聯社／達志影像）
▲阿特曼傳出正與董事會討論回歸OpenAI。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

「ChatGPT之父」阿特曼（Sam Altman）17日突然遭OpenAI解除執行長職務，共同創辦人及總裁布羅克曼（Greg Brockman）隨即也宣布離職，引發AI界動盪。後續傳出微軟（Microsoft）有意將兩人納入麾下，但在此之際，有外媒指出，阿特曼和OpenAI董事會正協商回鍋。

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綜合外媒報導，《彭博社》21日引述消息人士說法指出，阿特曼和OpenAI董事會至少一名成員談論復職一事。一名人士表示，若阿特曼回歸，他將擔任公司執行長。而另一位知情人士則表示，阿特曼可能兼任過渡董事會的主席，因為正在討論讓投資者以過渡期董事會董事身分回到公司。

報導指出，該名董事為美國知識型問答網站「Quora」執行長安捷羅（Adam D’angelo），會談中也涉及了OpenAI的一些投資者。

報導指出，有幾位人士認為，董事會與阿特曼溝通是一大進展，因為直到20日，董事會基本上拒絕與阿特曼接觸。

OpenAI在17日解僱阿特曼，布羅克曼隨後也宣布辭職。阿特曼遭解職也在OpenAI內部掀起波瀾，700多名員工寫信要求董事會辭職並恢復阿特曼以及布羅克曼的職位，否則就要集體跳槽微軟。

投資OpenAI數十億的微軟20日宣布聘用阿特曼與布羅克曼，稱他們將加入微軟一支新的AI研究小組，但一切似乎還有變數。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）20日受訪時表示，「無論阿特曼會在哪裡，都將與微軟合作。」並稱OpenAI的治理方式需要改變。

《彭博社》表示，微軟計劃向OpenAI董事會提出的治理改革計畫，可能包括擴大董事會規模和提高成員所需的經驗水準。截至17日為隻，OpenAI的4人董事會由安捷羅、麥考莉（Tasha McCauley）、托納（Helen Toner）及首席科學家蘇茨克弗（Ilya Sutskever）組成。

有消息人士20日時向《路透社》表示，OpenAI的一些投資者正考慮起訴該公司董事會，因為他們擔心OpenAI很可能會因此倒閉，導致損失數百萬美元的投資。

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