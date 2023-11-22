回鍋OpenAI？阿特曼傳與董事會討論復職　可能擔任「這」職位

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報導指出，該名董事為美國知識型問答網站「Quora」執行長安捷羅（Adam D’angelo），會談中也涉及了OpenAI的一些投資者。
報導指出，有幾位人士認為，董事會與阿特曼溝通是一大進展，因為直到20日，董事會基本上拒絕與阿特曼接觸。
OpenAI在17日解僱阿特曼，布羅克曼隨後也宣布辭職。阿特曼遭解職也在OpenAI內部掀起波瀾，700多名員工寫信要求董事會辭職並恢復阿特曼以及布羅克曼的職位，否則就要集體跳槽微軟。
投資OpenAI數十億的微軟20日宣布聘用阿特曼與布羅克曼，稱他們將加入微軟一支新的AI研究小組，但一切似乎還有變數。微軟執行長納德拉（Satya Nadella）20日受訪時表示，「無論阿特曼會在哪裡，都將與微軟合作。」並稱OpenAI的治理方式需要改變。
《彭博社》表示，微軟計劃向OpenAI董事會提出的治理改革計畫，可能包括擴大董事會規模和提高成員所需的經驗水準。截至17日為隻，OpenAI的4人董事會由安捷羅、麥考莉（Tasha McCauley）、托納（Helen Toner）及首席科學家蘇茨克弗（Ilya Sutskever）組成。
有消息人士20日時向《路透社》表示，OpenAI的一些投資者正考慮起訴該公司董事會，因為他們擔心OpenAI很可能會因此倒閉，導致損失數百萬美元的投資。