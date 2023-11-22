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歐盟官員：要在COP28敲定最終協議　將是艱難挑戰

▲聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）下週將在杜拜登場。圖為先前在埃及舉行的COP27。（圖／美聯社／達志影像）
▲聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）下週將在杜拜登場。圖為先前在埃及舉行的COP27。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社史特拉斯堡21日綜合外電報導）聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）下週將在杜拜登場，歐盟氣候官員今天表示，想在會中達成各方都能接受的最終協議，將會是相當艱難的挑戰。

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法新社報導，歐洲聯盟（EU）負責氣候政策的執行委員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）在接受「歐洲新聞編輯室」（European Newsroom）採訪時表示，他日前走訪中國、中東、拉丁美洲和非洲，看到了許多需要克服的困難。

胡克斯特拉表示，他聽取了不同國家的正式和非正式立場並加以分析，以尋找可能的「著陸區」。

胡克斯特拉說，為了減少分歧，他「一直在再生能源、能源效率、甲烷、碳市場、逐步淘汰化石燃料等各個領域尋找線索、提出建議、傾聽意見，試圖重新建構某種立場」。

胡克斯特拉承認，關鍵爭論點之一是成立一個「損失及損害基金」，富裕國家將投入資金，特別弱勢的國家將成為受益者。

胡克斯特拉明確表示，他認為現在已是世界第2大經濟體的中國應是基金的貢獻者，而非受益者。

「如此富裕且擁有這樣的經濟實力，責任也隨之而來。中國就是這樣的例子，其他國家也是如此。」

胡克斯特拉表示，該基金應該只支付給「有限數量的國家，而不是支付給任何蒙受氣候災難的國家」。

他指出，基金本身「並不是為了補償損失和損害」，而是為了確保遭遇氣候災難的國家有能力繼續生存下去。

上屆締約方會議大綱商定的損失和損害基金，旨在每年將向弱勢國家提供1000億美元的援助。

聯合國估計到2030年，每年需2兆美元來資助適應氣候變遷的工作，以及向發展中國家提供相關援助。雖然各方承諾的這筆基金數額可觀，但也僅是所需2兆美元的一小部分。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1121122

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