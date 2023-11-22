炎亞綸有望回歸！沉寂5個月首更新IG 「刷刷存在感」粉絲超期待
6月演藝圈掀起一股Metoo熱潮，藝人炎亞綸也遭前任耀樂爆料，強制性交、偷拍等罪名，演藝事業全數停擺，形象受創，甚至被取消十大傑出青年資格。沉寂5個月後，他首度更新IG限時動態，疑似為復出做準備，讓粉絲欣喜若狂。
記者薛羽彤／綜合報導
炎亞綸深陷Metoo風波，還惹上官司，不僅工作停擺，手上代言也被消失損失慘重。炎亞綸最新一篇IG貼文停留在6月，今（22）日他首度更新限時動態，轉發他自創品牌「火火選物」的貼文，文中寫到「刷刷存在感,Say hi 一個吧！」似乎暗示即將回歸工作，此舉讓粉絲超興奮。「嗨嗨嗨嗨嗨嗨！好期待」、「這波存在感，刷得讓人好期待耶」、「嗨 超開心」、「每天都可以刷存在感喔。」
炎亞綸8日被士林地檢署依《兒少性剝削防制條例》拍攝兒少性影像、持有並散布兒少性影像2項罪名起訴。事後他在臉書貼出聲明，指過去5個月，自己很認真、誠實地面對犯下的錯誤，未來也會秉持一樣的態度，應對司法審判，不會閃躲，同時感謝檢察官幫他釐清一些不符合事實的指控，更質問耀樂：「本人與耀樂近五年仍有聯繫，且雙方互有主動，至今仍不能理解，對方提告的動機？是為名還是利？」聲明中可以看見，他悄悄將本名改為「吳秉孺」。
※【NOWnews 今日新聞
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