藍綠白「三色小海豹」大眼萌翻！背後藏悲傷故事：能被發現是萬幸
愛爾蘭（Ireland）某處海灘近日發現一隻受困的小海豹，動保組織前往救援後，在臉書曬出小海豹的近照，只見小海豹全身竟呈現藍綠白三色，奇特的外觀引起網友熱議。其實，小海豹可愛的模樣背後藏著傷心的故事，小海豹因風暴和媽媽走失，獨自受困在海灘上等待救援，而小海豹身上鮮豔的藍綠色，其實是被救起後塗了清潔傷口的藥水，直到傷口痊癒才會恢復正常顏色。
記者賴禹妡／綜合報導
根據外媒《The Dodo》報導，9月底愛爾蘭當地風暴肆虐，一隻小海豹被發現獨自受困在恩納雷利海灘（Ennereilly Beach）上，動保組織「Seal Rescue Ireland」接獲通報後，派員前往當地救援，發現這隻海豹僅約1星期大，且身體相當虛弱。
動保組織指出，這個年齡的海豹不具備游泳的能力，身上沒有游泳的肌肉，還要承受厚重的毛皮，能被民眾發現可說是萬幸。動保組織將小海豹命名為「卡菈（Caragh）」，並在臉書分享卡菈被救援後的近況。
只見卡菈全身呈現鮮豔的藍綠白三色，可愛又奇異的外觀引起網友關注。動保組織解釋，卡菈身上會出現藍綠色，是因為塗了清潔傷口的藥水「洗必泰」（chlorhexidine，又稱氯己定），而卡菈又個性活潑四處亂動，才會將藥水染到全身都是，變成這副可愛的模樣，等到卡菈傷口痊癒才會恢復正常顏色。