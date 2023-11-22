全家巧克力霜淇淋回歸！12月新口味「畬室巧克力」　買1送1吃法曝

藍綠白「三色小海豹」大眼萌翻！背後藏悲傷故事：能被發現是萬幸

▲愛爾蘭動保組織在臉書曬出小海豹被救援後的近照，只見小海豹全身竟呈現藍綠色，奇特的外觀引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書「Seal Rescue Ireland」）
▲愛爾蘭動保組織在臉書曬出小海豹被救援後的近照，只見小海豹全身竟呈現藍綠色，奇特的外觀引起網友熱議。（圖／翻攝自臉書「Seal Rescue Ireland」）

記者賴禹妡／綜合報導

愛爾蘭（Ireland）某處海灘近日發現一隻受困的小海豹，動保組織前往救援後，在臉書曬出小海豹的近照，只見小海豹全身竟呈現藍綠白三色，奇特的外觀引起網友熱議。其實，小海豹可愛的模樣背後藏著傷心的故事，小海豹因風暴和媽媽走失，獨自受困在海灘上等待救援，而小海豹身上鮮豔的藍綠色，其實是被救起後塗了清潔傷口的藥水，直到傷口痊癒才會恢復正常顏色。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《The Dodo》報導，9月底愛爾蘭當地風暴肆虐，一隻小海豹被發現獨自受困在恩納雷利海灘（Ennereilly Beach）上，動保組織「Seal Rescue Ireland」接獲通報後，派員前往當地救援，發現這隻海豹僅約1星期大，且身體相當虛弱。 

▲動保組織解釋，卡菈身上會出現藍綠色，是因為塗了清潔傷口的藥水。（圖／翻攝自臉書「Seal Rescue Ireland」）
▲動保組織解釋，卡菈身上會出現藍綠色，是因為塗了清潔傷口的藥水。（圖／翻攝自臉書「Seal Rescue Ireland」）
動保組織指出，這個年齡的海豹不具備游泳的能力，身上沒有游泳的肌肉，還要承受厚重的毛皮，能被民眾發現可說是萬幸。動保組織將小海豹命名為「卡菈（Caragh）」，並在臉書分享卡菈被救援後的近況。   

只見卡菈全身呈現鮮豔的藍綠白三色，可愛又奇異的外觀引起網友關注。動保組織解釋，卡菈身上會出現藍綠色，是因為塗了清潔傷口的藥水「洗必泰」（chlorhexidine，又稱氯己定），而卡菈又個性活潑四處亂動，才會將藥水染到全身都是，變成這副可愛的模樣，等到卡菈傷口痊癒才會恢復正常顏色。 

更多爆笑、逗趣、可愛的寵物新聞，請加入「寵毛網 Petsmao 寵物資訊平台」粉絲專頁

呆萌柴犬拍美食廣告「興奮到模糊」！成品照笑翻600萬人：想買了

泰國正妹搶穿「寵物背心」辣翻全場！法鬥一臉哀怨：可以還我嗎

離家2896公里被尋回！走失狗狗重逢主人　「第一反應」逼哭4萬人

獨／愛貓太健談！鏟屎官自創「貓語教學」　眾實測驚：真的能聽懂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞