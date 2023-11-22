平均地權也擋不住? 北市法人捧3.2億現金照買豪宅　專家揭2大可能

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因此不排除法人申報該豪宅申請為高階主管宿舍使用，或該筆交易是在修法上路前就簽約成交，但較晚過戶，才能以法人身分順利交易過戶。
台灣房屋表示，受到平均地權條例影響，台北豪宅交易有降溫趨勢，今年前10月，超高豪宅交易僅5筆。根據台灣房屋趨勢中心統計，台北30層樓以上的5大摩天豪宅中，「和平大苑」和「華固天鑄」皆未見交易，「西華富邦」共2筆交易；「One Park Taipei元利信義聯勤」，今年6月高樓層兩戶，分別由2家僑外資公司買下，單價277萬元，也是今年目前為止單價最高的豪宅交易；信義計畫區豪宅「琢白」，中高樓層戶成交總價約5.56億元、單價211萬元，這幾棟摩天豪宅中高樓層戶，幾乎都穩站200萬俱樂部的門檻。
第一建經研究中心副理張菱育分析，近期眾所注目的新豪宅有「Diamond Towers台北之星」，總樓高也達30、31層，住宅開價230至290萬元，甚至頂樓戶還有機會挑戰每坪300萬元的彭淮南防線，超高摩天豪宅需要一定的大面積基地，但台北市精華地段土地稀缺、都更時間冗長，開發摩天大樓相對其他縣市更為困難，因此豪客不惜大手筆買進，投資作為抗跌保值的產品，甚至還有收藏價值。