陪桃園立委參選人登記　賴清德：6席全上桃園更棒

民進黨總統候選人賴清德今（22）日上午陪同桃園市5位黨提名立委參選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、范綱祥、劉仁照及合作的無黨籍立委參選人趙正宇一同前往桃園市選委會辦理聯合登記。賴清德表示，桃園過去在前市長鄭文燦帶領下，完成許多重大建設，證明「選對的人，走對的路」的重要性，敬請桃園父老鄉親在明年大選全力支持賴清德、蕭美琴，以及民進黨推薦的六位桃園市立委候選人，讓桃園與台灣都能穩健前進。
記者李春台／桃園報導
今天的聯合登記活動，包括行政院副院長鄭文燦、國策顧問范振修、桃園信賴之友會理事長林瑞祥、立委湯蕙禎、前立委黃宗源、桃園市黨部主委張丞儀與多位地方黨公職皆出席相挺。六位立委候選人由賴清德領軍，共同喊出「立委全上，國會過半」口號，並依序從三壘得點圈跑向本壘板，觸壘得分，象徵得分成功、順利當選。
賴清德致詞表示，桃園市在過去鄭市長帶領下，也在鄭運鵬、黃世杰、趙正宇的協助下，配合鄭解決桃園各地多年沈痾，同時推動建設發展經濟，讓桃園欣欣向榮，不僅人口出生率六都最高，人口也不斷增加，證明「選對的人，走對的路」的重要性，敬請桃園父老鄉親鼎力支持賴清德、蕭美琴，以及民進黨推薦的六席桃園市立委候選人，讓桃園市六席全上，桃園更棒。
賴清德說，昨日他已與蕭美琴正式完成正副總統參選登記，在複雜多變的國際情勢中，兩人對國家始終抱有使命感，也代表台灣走向信賴台灣的路線，絕對不會走依賴中國的回頭路，會穩健地帶領台灣在複雜的國際情勢中不斷前進。
賴清德指出，現今台灣禁不起紛亂與試驗，需要充滿歷練的候選人才有辦法帶領國家持續前進，敬請大家全力讓總統賴清德、副總統蕭美琴高票當選，也支持民進黨所推薦的立委候選人，桃園六席立委全上、國會過半。
不過在記者會活動過程中發生小插曲，新黨中壢區立委候選人游智彬和無黨籍立委參選人馬治薇突然到場，並在一旁拿著大聲公喊話「賴清德，你的違建要不要拆？」、「鄭文燦有沒有請假？」、「鄭文燦鄭百億怎麼能升官啊？抄襲的人怎麼能升官啊？」、「蕭美琴前男友是大陸人」，最後兩人遭大批警力隔離，防止意外衝突發生，游則拿出證件表示自己是要來登記參選的，隨即經警方勸離現場。