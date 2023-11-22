電費快比房租貴！專家揪「耗電猛獸」　內行激推1神器：裝完省5千

騎Gogoro「電池有25%」卻斷電！她拋錨山路傻眼　車主：最近一堆

▲電動車數量在近幾年迅速增長，2022年已經有多達55萬車主，更換電池也成為許多人的例行公事。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲電動車數量在近幾年迅速增長，2022年已經有多達55萬車主，更換電池也成為許多人的例行公事。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者潘毅／綜合報導

電動車數量在近幾年迅速增長，2022年已經有多達55萬車主，更換電池也成為許多人的例行公事。然而近期卻不斷出現車主表示「換到爛電池」，更有車主因此「拋錨山路上」，只能請道路救援，遭遇引發電車車主關注。

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車主白白在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」上發文分享，今（22）日中午12點多騎著Gogoro出門，要從台北前往石門，本來車裡的電池還有25%左右，結果中途在大溪區信義路（山內公路）上時，車子卻突然沒了動力停下拋錨，重啟後發現車子電量直接歸零，當下她還位處於山路的途中，只好打電話請客服幫忙排解問題。

然而客服提供的所有方式仍無法排除問題，白白只好申請道路救援，這樣的無奈遭遇，也讓她不禁感嘆「Gogoro每個月電池費用那麼貴，還給我們用有問題的電池，還在山路拋錨，太扯了」。雖然白白的車還在保固內，道路救援是免費，但客服當下卻表示「只能回頭到三峽服務中心」，白白則希望能到目的地附近的龍潭服務中心進行處理，但客服則回應「若要拖吊去龍潭，妳必須自己付拖吊費」，這讓白白大喊不合理「電池壞掉是他們的問題，耗掉我的時間，車子檢測好三峽大溪里程數折返的里程數還要消費者自己吸收，是Gogoro電池的問題，為什麼要消費者買單？」
 

▲車主白白今（22）日中午12點多騎著Gogoro出門時，本來車內的電池還有25%左右，沒想到騎到一半，下秒車子卻突然沒了動力拋錨。（圖／車主白白授權使用）
▲車主白白今（22）日中午12點多騎著Gogoro出門時，本來車內的電池還有25%左右，沒想到騎到一半，下秒車子卻突然沒了動力拋錨。（圖／車主白白授權使用）
貼文曝光後，不少有相同遭遇的苦主也分享實際遭遇：「最近每天都有電池相關的問題出現，是要等事故發生公司才要處理」、「其實可以騎，只是電門要轉到底才會動，時速只有25以下甚至更低，我前幾天也是這樣慢慢騎到附近朋友家借機車去換電」、「最近也有遇到欸，我是關閉再重開後就正常」、「之前車友遇到電池問題造成的拖吊都免費，記得請技師確認是不是電池問題」。

▲網友分享自己騎Gogoro遇到電池更換的問題，因為電池代數不同導致機車無法發動。（示意圖/Gogoro提供）
▲近期不斷有Gogoro車主表示：「換到爛電池」，更有人因此「拋錨山路上」，只能請道路救援。（示意圖/Gogoro提供）
事實上，目前市面上雖然以最新的第三代電池為主，不過比較老舊的第一代、第二代電池仍然還是存在，《NOWnews》也實際整理如果Gogoro車主遇到更換電池後，在半路騎到沒電拋錨的解決方法，提供給Gogoro車主參考：

❗自行攜帶電池換電
車廂可以開啟：將電池取出，將車廂蓋緊後攜帶電池前往換電站進行換電。

車廂無法開啟：車輛有可能因電量耗盡而進入休眠模式，請長按GO鍵喚醒車輛直到驚嘆號亮起，開啟車廂後攜帶電池前往換電站進行換電。

❗申請道路救援
請撥打 0800-365-996，Gogoro客服中心將派車進行道路救援。如果因保固外或是人為因素有救援需求，配合拖吊業者 TMS 全鋒事業之基本拖吊收費標準為市區平日 1500 元，夜間或假日 2000 元。若救援地點為郊區或有特殊作業需要，將會有其他費用產生，並依現場報價為主。

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