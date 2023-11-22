騎Gogoro「電池有25%」卻斷電！她拋錨山路傻眼　車主：最近一堆

我是廣告 請繼續往下閱讀
然而客服提供的所有方式仍無法排除問題，白白只好申請道路救援，這樣的無奈遭遇，也讓她不禁感嘆「Gogoro每個月電池費用那麼貴，還給我們用有問題的電池，還在山路拋錨，太扯了」。雖然白白的車還在保固內，道路救援是免費，但客服當下卻表示「只能回頭到三峽服務中心」，白白則希望能到目的地附近的龍潭服務中心進行處理，但客服則回應「若要拖吊去龍潭，妳必須自己付拖吊費」，這讓白白大喊不合理「電池壞掉是他們的問題，耗掉我的時間，車子檢測好三峽大溪里程數折返的里程數還要消費者自己吸收，是Gogoro電池的問題，為什麼要消費者買單？」
貼文曝光後，不少有相同遭遇的苦主也分享實際遭遇：「最近每天都有電池相關的問題出現，是要等事故發生公司才要處理」、「其實可以騎，只是電門要轉到底才會動，時速只有25以下甚至更低，我前幾天也是這樣慢慢騎到附近朋友家借機車去換電」、「最近也有遇到欸，我是關閉再重開後就正常」、「之前車友遇到電池問題造成的拖吊都免費，記得請技師確認是不是電池問題」。
事實上，目前市面上雖然以最新的第三代電池為主，不過比較老舊的第一代、第二代電池仍然還是存在，《NOWnews》也實際整理如果Gogoro車主遇到更換電池後，在半路騎到沒電拋錨的解決方法，提供給Gogoro車主參考：
❗自行攜帶電池換電
車廂可以開啟：將電池取出，將車廂蓋緊後攜帶電池前往換電站進行換電。
車廂無法開啟：車輛有可能因電量耗盡而進入休眠模式，請長按GO鍵喚醒車輛直到驚嘆號亮起，開啟車廂後攜帶電池前往換電站進行換電。
❗申請道路救援
請撥打 0800-365-996，Gogoro客服中心將派車進行道路救援。如果因保固外或是人為因素有救援需求，配合拖吊業者 TMS 全鋒事業之基本拖吊收費標準為市區平日 1500 元，夜間或假日 2000 元。若救援地點為郊區或有特殊作業需要，將會有其他費用產生，並依現場報價為主。