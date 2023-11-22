NBA／長青怪物！生涯39000分正式達陣 Lebron成歷史第一人
美國職籃NBA洛杉磯湖人球星「詹皇」LeBron James，賽前累積得分已達38995分，僅差5分就能成為NBA史上、成為唯一達陣39000分此一難得里程碑的球員，而本場比賽他攻下17分，順利達標。
實習記者陳品翔／綜合報導
然而在今主場對陣猶他爵士的比賽，在第一節7分13秒時，LeBron在三分線外出手命中，得到本場比賽第7分，也使他的生涯總得分正式突破39000分大關，成為NBA史上第1人，本季是否能叩關4萬分大關，持續寫下屬於他的「詹皇」障礙，球迷們都在看。
LeBron James本場比賽表現相當高效率，全場出賽24分鐘，攻下17分、7助攻、9籃板，正負值為＋14，幫助湖人以131:99輕取爵士，也取得近期三連勝，而湖人在季中錦標賽中四戰全勝，也讓他們鎖定西組A組，順利晉級淘汰賽。
38歲的LeBron James，將在下個月迎來39歲生日，LeBron是NBA現役球員當中最年長的，但狀態仍舊維持高檔，本季目前為止平均上場34.4分鐘，場均仍可貢獻26.4分、6.5助攻、8.2籃板，湖人隊能否在今年走得更遠，LeBron的狀態是關鍵。