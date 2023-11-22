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氣喘與慢性阻塞性肺病重疊「肺功能退化更快」！　醫籲１危險因子要遠離

▲氣喘與慢性阻塞性肺病重疊「肺功能退化更快」！　醫籲１危險因子要遠離
▲氣喘與慢性阻塞性肺病重疊「肺功能退化更快」！　醫籲１危險因子要遠離

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】76歲朱先生，是一位氣喘與慢性阻塞性肺病重疊症患者，學生時期居住於北部，經常因天氣變化、居住環境長期燃燒產生的煙霧而出現過敏性鼻炎反應；服役期間曾因感冒引發氣喘發作；青壯年時期因職業關係，從事路況測量、下水道、汙水處理工程等需長時間處於粉塵暴露的環境。過去就經常因感冒合併氣喘發作就醫治療，因年齡增長有逐年增加發作的趨勢。退休後，也常反覆住院治療，經診斷為氣喘與慢性阻塞性肺病症候群。

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肺塞病老年最常見的呼吸道疾病 　多因菸所致

高醫附設中和紀念醫院吳哲維醫務秘書表示，對長者而言，慢性呼吸道疾病中，肺塞病是最常見的老年呼吸道疾病，而老化本身是肺塞病的危險因子之一，其發病率常伴隨年齡的增長而增加。高比例的肺塞病患者是因吸菸或二手菸暴露所致；吸菸愈久，不可逆的肺傷害愈大。

不會單獨存在　常合併慢性病共存

111年台灣十大死因排名中，慢性下呼吸道疾病排行第9名；而與癌症相關之氣管、支氣管和肺癌等位居台灣十大癌症死亡率排名之首。高醫胸腔內科檢查室蔡英明主任表示，阻塞型肺病包含最常見的氣喘及慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease, 簡稱肺塞病)，皆為國內年長者常見的下呼吸道疾病。肺塞病通常都不會單獨存在，而是與其他慢性病共存，稱為慢性阻塞性肺病之共病症，包括 : 心血管疾病、肺癌、糖尿病、胃食道逆流、焦慮症以及憂鬱症等。

氣喘與慢性阻塞性肺病重疊　肺功能惡化速度快

高醫胸腔內科洪仁宇主任提到，高醫胸腔內科鍾飲文教授與台灣胸腔科專家共識會議中曾提出，氣喘與慢性阻塞性肺病重疊病人的肺功能 ( 如：用力肺活量) 較差、用力一秒量 (FEV1) 下降的速度比單純氣喘來得快、症狀也較為嚴重、經常合併其他慢性共病症，且呼吸道也比較容易被檢測出細菌感染，這可能是病患較常發生急性惡化的原因之一。因此提出這類病患可能須要更積極的監測與治療。學者們認為與單純的氣喘或肺塞病相比，具有「重疊」特質的病人肺功能退化速度較快、較易發生急性惡化、生活品質也相對地較差。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59947

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