▲氣喘與慢性阻塞性肺病重疊「肺功能退化更快」！　醫籲１危險因子要遠離

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肺塞病老年最常見的呼吸道疾病 多因菸所致高醫附設中和紀念醫院吳哲維醫務秘書表示，對長者而言，慢性呼吸道疾病中，肺塞病是最常見的老年呼吸道疾病，而老化本身是肺塞病的危險因子之一，其發病率常伴隨年齡的增長而增加。高比例的肺塞病患者是因吸菸或二手菸暴露所致；吸菸愈久，不可逆的肺傷害愈大。
不會單獨存在 常合併慢性病共存111年台灣十大死因排名中，慢性下呼吸道疾病排行第9名；而與癌症相關之氣管、支氣管和肺癌等位居台灣十大癌症死亡率排名之首。高醫胸腔內科檢查室蔡英明主任表示，阻塞型肺病包含最常見的氣喘及慢性阻塞性肺病(chronic obstructive pulmonary disease, 簡稱肺塞病)，皆為國內年長者常見的下呼吸道疾病。肺塞病通常都不會單獨存在，而是與其他慢性病共存，稱為慢性阻塞性肺病之共病症，包括 : 心血管疾病、肺癌、糖尿病、胃食道逆流、焦慮症以及憂鬱症等。
氣喘與慢性阻塞性肺病重疊 肺功能惡化速度快高醫胸腔內科洪仁宇主任提到，高醫胸腔內科鍾飲文教授與台灣胸腔科專家共識會議中曾提出，氣喘與慢性阻塞性肺病重疊病人的肺功能 ( 如：用力肺活量) 較差、用力一秒量 (FEV1) 下降的速度比單純氣喘來得快、症狀也較為嚴重、經常合併其他慢性共病症，且呼吸道也比較容易被檢測出細菌感染，這可能是病患較常發生急性惡化的原因之一。因此提出這類病患可能須要更積極的監測與治療。學者們認為與單純的氣喘或肺塞病相比，具有「重疊」特質的病人肺功能退化速度較快、較易發生急性惡化、生活品質也相對地較差。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59947
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