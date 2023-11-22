快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

快訊／民眾黨不分區立委34人名單公開！黃珊珊、黃國昌名列前2名

▲柯文哲競選總幹事黃珊珊（中）、前立委黃國昌（右），名列民眾黨名單不分區第一位。（圖／翻攝自柯文哲直播）
▲柯文哲競選總幹事黃珊珊（中）、前立委黃國昌（右），名列民眾黨名單不分區第一位。（圖／翻攝自柯文哲直播）

記者林莞茜／綜合報導

民眾黨今（22）日下午舉行記者會，公布不分區立委提名名單，共計有34人。前台北市副市長黃珊珊名列第一，甫加入民眾黨的台灣公益揭弊吹哨者保護協會理事長黃國昌名列第二。第三至第五，分別為前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長及壯世代教科文協會理事長吳春城、「越配」台灣新住民黨黨主席麥玉珍。

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▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨）
▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨提供）

以下為民眾黨不分區立委34人完整名單：

1. 前台北市副市長 黃珊珊
2. 台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長 黃國昌
3. 代理孕母合法化推動人 陳昭姿
4. 戰國策傳播集團創辦人 吳春城
5. 台灣新住民黨黨主席 麥玉珍
6. 民眾黨台北市黨部主委 林國成
7. 藥師公會全聯會秘書長 林憶君
8. 資深媒體人 張啟楷
9. 東吳大學政治系教授 劉書彬
10. 前資策會軟體研究院副院長 洪毓祥

▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨）
▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨提供）
11. 中華陽光推展關懷協會理事長 蔡春稠
12. 中正大學社會科學院院長 王安祥
13. 台北護理健康大學通識教育中心教授 邱慧洳
14. 台中市議員 陳清龍
15. 新住民代表 李貞秀
16. 前立法委員 許忠信
17. 台灣外籍工作者發展協會理事長 徐瑞希
18. 木柵高工現任教師 楊弘意
19. 前台北市政府顧問、發言人 陳智菡
20. 民眾黨高雄市黨部主委 莊貽量

▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨）
▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨提供）
21. 前台中市觀旅局局長 林筱淇
22. 台灣醫療發展全聯會理事長 吳梅壽
23. 彰化縣議員 張雪如
24. 新竹縣流浪動物珍愛協會理事 湯宏正
25. 前雲林縣議員 林淑芬
26. 民眾黨原住民委員會主委 梁明輝
27. 貓咪也瘋狂公益協會理事長 廖維欣
28. 苗栗大千醫院外科醫師 馮啟彥
29. 民眾黨國際事務部執行長 林子宇
30. 民眾黨台灣客家發展委員會主委 張清俊
31. 立委吳欣盈辦公室主任 林治華
32. 民眾黨宜蘭縣黨部副主委 李家豪
33. 台灣區觀光協會聯合會副秘書長 邱于珊
34. 前台北市政府社會局長 周榆修

▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨）
▲民眾黨名單不分區立委提名名單。（圖／民眾黨提供）

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