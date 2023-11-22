柯文哲助選批「口罩國家隊」貪污 經濟部大力回擊要求道歉
民眾黨總統參選人柯文哲昨（21）日助選時，針對疫情期間口罩短缺一事，痛批執政黨貪污，對此，經濟部今（22）日發布新聞稿回擊，先前前內政部長李鴻源毫無證據卻指控口罩國家隊收回扣，現在柯文哲卻又不斷重述這樣的錯誤，為了選舉聲量製造社會仇恨，戴著口罩罵口罩，柯文哲應該為此道歉。
記者鄭妤安／台北報導
經濟部表示，面對世紀疫情，經濟部公務員從農曆年假就不眠不休，協調趕工、做出口罩，讓包括柯文哲在內的國人有口罩可以防疫，且柯在疫情期間大舉推出的口罩販賣機，販賣機內的口罩就是這群人的努力心血。
經濟部控，為了選舉聲量製造社會仇恨，戴著口罩罵口罩，李鴻源已經抹黑口罩國家隊犯眾怒道歉，柯文哲也應該為此道歉。
經濟部指出，口罩國家隊並不只是政府的努力，而是工具機、機械業、口罩業、公務員、法人同仁，以及許許多多幕後夥伴辛苦合作完成，工具機、機械業者在政府號召下，自發提供協助。
經濟部強調，不應該為了選舉聲量，屢次被抹黑攻擊，貪污二字對所有付出努力的人，絕對是不應承擔的污名，民主選舉應該回歸理性，就事論事，拿不出證據卻抹黑的行為，經濟部要表達嚴正抗議，「請柯主席至少有李鴻源的勇氣，道歉吧。」