士北泛藍分裂！張斯綱侯漢廷公開論整合50分鐘結論「擇期再議」

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但侯漢廷則質疑，今天會談是張斯綱說了算，還是國民黨部說了算，質疑張斯綱是否有決定權；張斯綱則回應，自從開始談後就受到國民黨部的壓力，若整合方案訂下來，最後張斯綱輸了，最後就算被黨紀處分他也沒有意見。
在雙方僵持不下時，侯漢廷說不要在累積「相罵本」，雙方開始討論整合辦法；張斯綱主張，雙方各找一家民調公司比拚民調，如今天午夜之前能整合出第一選區最強在野候選人，面對黨的責難他一肩承擔，如民調兩天內能完成，他也願意延後登記時間到最後一天24日；若不成，則就雙方的內參民調，並找民調專家到台北市議會議長戴錫欽或是前台北市長郝龍斌的辦公室檢視協調，誰獲勝誰參選。
侯漢廷則認為，如今找民調公司已經無法趕在登記前完成，主張辦理「限縮式民主初選」，邀請士林、北投區國民黨及無黨籍里長、所有台北市的藍白議員與立委參選人共同投票，一天就可以完成。
對此，張斯綱表示這樣的作法不能代表全部民意，過去幾個月雙方都有做內參民調，提議透過7成內參民調、3成民主初選方式辦理，不過侯漢廷仍堅持自己的提案，後續張斯綱又提出以6、4比例分配，但雙方仍然無共識。
最終，雙方決定擇期再議，並強調彼此不是敵人，共同目標是下架現任民進黨立委吳思瑤，會談也隨之結束。
對此，張斯綱、侯漢廷的對手現任立委吳思瑤說，尊重張斯綱、侯漢廷的決定，他們合不合作，不是我的關心，也不是人民的關切。只是很遺憾，沒有看見他們關心人民與在地，只搏聲量不做實事，參選提不出願景，只會抹黑攻訐。
吳思瑤最後表示，「我處變不驚，也無所畏懼，不管是一對一或是多打一，吳思瑤都做好萬全的準備。我拚故我在，每一天都全力以赴，守住北投天母珍貴一席。」
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