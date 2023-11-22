經濟部電子資訊夥伴採購再破2000億美金　持續壯大臺灣加入世界

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本獎項評選主軸為國際大廠供應鏈續留臺灣，肯定外商夥伴協助臺灣之國際供應鏈關鍵地位，期望未來能持續發展高附加價值、永續科技、創新應用等關鍵技術，推動臺灣資通訊技術與時俱進。王美花致詞時指出今年獎項有兩個改變，第一是增加關鍵供應鏈夥伴獎，因為過往頒獎多給對臺採購生態系建立最有貢獻的外商，但因應近兩年非常多的製程技術、設備、先進材料的外商夥伴，在臺設立研發中心、生產製造，跟臺廠建立了新的供應鏈合作關係，來自全球頂尖的公司在臺灣群聚，讓臺灣形成全世界最綿密的先進的供應鏈，所以今年增設這個獎項，獲獎的有HITACHI、DENSO跟Merck，希望未來還有更多關於原料設備製程的創新技術，甚至矽光子等先進技術，可以一個接一個在臺灣落地生根。
另外是調整市場擴大夥伴獎，因產業趨勢的改變，特別是生成式AI的爆發，對資料中心的AI伺服器的需求大幅的增加，所以除感謝長年支持我們的頂尖國際客戶，今年特別感謝年增率大幅成長的Google跟Microsoft，相信未來AI伺服器、AI PC、AI Notebook的發展，外商跟臺灣的合作將會變得更為緊密，也確信臺灣的供應鏈未來仍將獨占鰲頭，是全球電子資訊產業最好的合作夥伴。
王美花接著提到，在全球供應鏈的議題上除了「中國+1」之外 ，常有人接著提到「臺灣+1」，而臺灣+1應該有一個新的解釋，那就是「壯大臺灣，加入世界」。用「在臺灣+世界」，來解釋臺灣+1，讓臺灣，成為世界的臺灣，站穩全球供應鏈中不可或缺的關鍵地位。
王美花除感謝國際大廠對臺灣的信賴與貢獻，也在致詞中感謝Dell、HP與Cisco，與國內的EMS中心廠一起帶領供應鏈，以大帶小方式落實減碳，到明年可減碳達到34萬公噸，落實供應鏈綠色永續。電電公會李詩欽理事長也在後續致詞時呼應王部長，他也將攜手電電公會會員廠商響應經濟部的減碳政策，達成2030、2050的減碳目標。
此外，IPO Forum會長廖仁祥指出，從獲獎內容可以看出全世界最重要的國際大廠都以行動展現對臺灣肯定，在充滿挑戰的全球局勢中，仍持續跟臺灣展現夥伴關係，打造韌性，感謝政府對外商支持，驅動客戶一起永續，從Procurement (採購)變Partnership(夥伴)，未來也能在AI方面有更多創新合作。
經濟部期盼透過電子資訊國際夥伴績優廠商獎項，加速國際大廠與臺灣產業合作的深度和廣度，提升雙方的競爭力，也能推動臺灣資通訊技術與時俱進，持續在全球資通訊產業扮演關鍵角色。