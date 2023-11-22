民眾黨不分區「雙黃」排前二位 柯文哲：郭台銘沒推薦人選
民眾黨今（22）日公布2024年選戰不分區立委名單，前兩名分別為前台北市副市長黃珊珊、前立委黃國昌，名單中並沒有郭台銘推薦的人選。柯文哲表示，有邀請過郭台銘提供推薦名單，但是郭台銘說不用。
記者呂炯昌／台北報導
民眾黨今天在全國競總公布全國不分區立委34人名單，依序為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、 洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、 陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、 張雪如、 湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、 周榆修。排名前8順位的不分區被提名人也都出席。
柯文哲致詞表示，台灣民眾黨成立4年，政黨票奪下130多萬票成為國會第三大黨，過去4年民眾黨立委理性問政，做事認真，這次天下徵才，遴選過程非常嚴謹，遴選標準強調多元和考量國家社會問題需要的專業人才，並具國會戰力，超越藍綠。他說，不分區立委是要捍衛國家人民利益，非政黨利益，過去民眾黨在立院4年從未進行甲級動員，因為立委是民意代表，非黨意代表。
民眾黨2020不分區名單有鴻海集團推薦的高虹安，媒體關切這次不分區名單是否沒有郭台銘派的人選？柯文哲表示，「我有邀請過郭董，他說不用，那就算了。」