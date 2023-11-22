《此時此刻》賈靜雯超搶手！修杰楷談辦公桌激情戲：家裡只有書桌
修杰楷首次擔任製作人，在Netflix愛情影集《此時此刻》同步主演第8單元「一家之主」，詮釋男主內女主外的居家男人，老婆賈靜雯在第10單元「真實故事改編」談姐弟戀，與真實人生格外呼應，主創團隊透露賈靜雯的單元最多小鮮肉搶著演，有一段劇情是她與曾敬驊「辦公室連結」火辣又激情，楊銘威笑問修杰楷：「你們在家先排練過？」修杰楷回：「家裡只有小孩書桌。」
記者羅凌筠／台北報導
戲裡修杰楷忙碌家務，只反映真實人生的10%，「我們滿有默契的，老婆忙，我就減少外出工作，剛好都會錯開。」像是女兒們的課程，都是修杰楷跟老師比對，有一次咘咘課程滿到晚上7點，在爸爸面前哭，修杰楷心軟說：「我都快跟她一起哭了，我請假帶她回家，就被老婆罵，老婆覺得都去了，她會好好上課，但我覺得小孩子有時候累，難免有情緒。」
楊銘威扮演深櫃同志，是總製作人戴天易開會的時候力保，客串第10集時，他和張耀仁當作酒吧背景的人物，入戲到真親3次，女主角賈靜雯走過來說：「沒有拍到你！」楊銘威白親一場，記憶猶深。被問到演同志，老婆方志友什麼反應？他抱怨老婆只關注別的單元男主角，「老婆看朱軒洋、劉俊謙滿臉姨母笑，雙腳在沙發上彈跳，興奮到不行。」
章廣辰是總製作人戴天易唯一親自說服的演員，本來要湊對他跟好友張軒睿演同志，結果撞到他擔任紀錄片導演的工作，換成搭檔謝欣穎，戲外他透露與前女友分手半年，「最近剛被拋棄，哭完了。」前女友不是圈內人，他在社群帳號裡沒發過對方照片，至於情變原因，他淡淡說：「慢慢越走越遠。」
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