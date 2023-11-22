蔡阿嘎妻公開私密照！尪酒喝多當場「扛她忘情舌吻」 下一秒糗了
百萬YouTuber蔡阿嘎和初戀女友二伯結婚後，育有2個兒子，二伯也順勢當起YouTuber還創立個人品牌，IG擁有75萬人追蹤。日前他們參加廠商邀請的慶功宴，主題為「回到15歲」，眾人換上學校制服興奮開喝，二伯透露醒來發現手機裡一堆沒印象的照片，她PO出被蔡阿嘎扛起舌吻的照片，網友笑說：「這是我不付錢就可以看的嗎。」
記者薛羽彤／綜合報導
二伯在IG上透露，夫妻倆受廠商邀請參加慶功宴，主題為「回到15歲」，大家紛紛換上學生制服應景，氣氛歡樂又有趣。眾人興奮喝酒，連二伯也喝到斷片，她隔天在threads發文表示，醒來發現手機裡有好多照片，只見她很開心對鏡頭比YA，接下來更放上她和老公「交纏」的畫面，「然後開始有一些很糊的照片。譬如學長學妹的部分」。
照片中，二伯和蔡阿嘎酒喝多了一時興起，二伯坐在老公腿上，蔡阿嘎雙手將她抱起懸空，兩人現場嘴對嘴接吻，最後一張則是蔡阿嘎跌坐在地上，二伯大笑指著他，畫面逗趣。網友看到後笑說：「很明顯學長被霸凌了」、「再多放一些哈哈哈」、「這時候襪子鞋子還在。」
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