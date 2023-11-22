懷孕狂孕吐！「乾溼分離」很重要　醫教6招止吐：孕婦可吃蘇打餅

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由於胃部肌肉屬平滑肌，當腸胃平滑肌受到黃體素抑制，會減緩蠕動的速度，延長食物停留在胃裡的時間，這容易引起脹氣，也比較容易造成嘔吐。
石光興表示，嚴重孕吐會讓孕婦憂慮胎兒無法獲取足夠養分，不過懷孕前3個月胎兒以發展中樞神經為主，不會增加太多體重，此時倒不需要擔心孕吐會影響寶寶，即使吃進十分、吐出三分，仍可接受。
孕吐畢竟讓人不適，以下也提供改善孕吐6招，讓準媽媽們不要那麼辛苦：
一、乾濕分離：進食時，將乾的食物和濕的食物分開吃，先吃乾的再吃濕的，例如先吃飯菜再喝湯，因為水分過多會加速飽足感，容易引起嘔吐。
二、補充蘇打餅乾：鹹味蘇打餅乾可提升食慾並中和胃酸，孕婦覺得餓時可選擇蘇打餅來墊肚子。
三、少量多餐：吃太飽容易引起嘔吐感，建議以少量多餐的方式進食，不要讓食物停留在胃中太久，也不宜一下吃太飽。
四、吃喜歡的食物：孕吐常常吃什麼吐什麼，因此鼓勵孕婦找到自己喜歡又不會引發嘔吐的食物，目的是補充身體能量，暫時不要有太多飲食忌諱，以免壓力過大。
五、攝取富含維生素B6食物：維生素B6有止吐效果，所以媽咪若有食慾，可選擇含維生素B6較多的食物，例如肉類、肝臟、胚芽等。
六、良好的睡眠：睡眠是影響孕吐的重要因素，因入睡後，乙型交感神經會控制腸胃蠕動，睡眠品質好，腸胃蠕動也會好。