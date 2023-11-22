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懷孕狂孕吐！「乾溼分離」很重要　醫教6招止吐：孕婦可吃蘇打餅

▲懷孕期間孕吐難受，擔心胎兒營養不足，醫師教6招止吐，孕婦可選擇蘇打餅墊胃。（示意圖／取自photo AC）
▲懷孕期間孕吐難受，擔心胎兒營養不足，醫師教6招止吐，孕婦可選擇蘇打餅墊胃。（示意圖／取自photo AC）

家庭消費中心／綜合報導

孕吐是許多孕婦經歷的難題，若症狀比較嚴重，準媽媽們還會擔心影響胎兒，怕吐多了害寶寶營養不夠。醫師說，懷孕初期的胎兒所需養分有限，孕婦不用太緊張，一般而言，孕婦吃進十分、吐出三分，都還在可接受範圍，不過飲食上可透過「乾溼分離」、「少量多餐」等6招，有效改善孕吐症狀。

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振興醫院婦產部一般婦產科主任石光興說，5成以上的孕婦在懷孕初期會發生孕吐，只是程度各異，主因是懷孕後，體內絨毛膜激素會上升，也會刺激黃體素的分泌，而黃體素雖可穩定子宮內膜，使子宮內膜不致剝落，有助穩定懷孕，但同時會減緩平滑肌收縮。

由於胃部肌肉屬平滑肌，當腸胃平滑肌受到黃體素抑制，會減緩蠕動的速度，延長食物停留在胃裡的時間，這容易引起脹氣，也比較容易造成嘔吐。
　
石光興表示，嚴重孕吐會讓孕婦憂慮胎兒無法獲取足夠養分，不過懷孕前3個月胎兒以發展中樞神經為主，不會增加太多體重，此時倒不需要擔心孕吐會影響寶寶，即使吃進十分、吐出三分，仍可接受。

孕吐畢竟讓人不適，以下也提供改善孕吐6招，讓準媽媽們不要那麼辛苦：

一、乾濕分離：進食時，將乾的食物和濕的食物分開吃，先吃乾的再吃濕的，例如先吃飯菜再喝湯，因為水分過多會加速飽足感，容易引起嘔吐。

二、補充蘇打餅乾：鹹味蘇打餅乾可提升食慾並中和胃酸，孕婦覺得餓時可選擇蘇打餅來墊肚子。

三、少量多餐：吃太飽容易引起嘔吐感，建議以少量多餐的方式進食，不要讓食物停留在胃中太久，也不宜一下吃太飽。

四、吃喜歡的食物：孕吐常常吃什麼吐什麼，因此鼓勵孕婦找到自己喜歡又不會引發嘔吐的食物，目的是補充身體能量，暫時不要有太多飲食忌諱，以免壓力過大。

五、攝取富含維生素B6食物：維生素B6有止吐效果，所以媽咪若有食慾，可選擇含維生素B6較多的食物，例如肉類、肝臟、胚芽等。

六、良好的睡眠：睡眠是影響孕吐的重要因素，因入睡後，乙型交感神經會控制腸胃蠕動，睡眠品質好，腸胃蠕動也會好。

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