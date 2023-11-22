特企／《向生命乾杯》5G加速AI加值　創新體驗聲聲不息

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數位發展部數位產業署表示，數位科技的導入與應用不斷創新，已具備結合各領域應用之技術力，透過跨部會的合作，本次展演為科技和表演藝術團隊、文化場館，做一個成功的融合。數位發展部數位產業署目標實現「全民數位韌性」，其中「連結公民與技術」是一大重要任務，在實踐面上，我們持續推行數位轉型輔導、建構數位公共建設，而本次文化科技共製展演，也是極好的機會讓民眾透過美妙的觀演體驗來接觸數位技術，潛移默化的在育樂活動中開拓科技視野，擴展數位接觸點。這次數位發展部數位產業署更投入數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，匯聚趨光、捷韻、愛迪斯、中華電信、富鴻網、資策會等業界能量，跨域合作推動產業數位轉型，期待建構良好的數位發展環境，支持跨領域示範場域與服務情境實現，運用技術的力量，加值臺灣藝術文化揚名國際的佈局，期盼透過連結技術、文化與公民，實踐文化產業與通訊技術軟體創新，體現智慧國家願景，並導入數位工具與開放思維，使我國從數位島嶼進一步成為全球數位民主及文化創新典範。
數位發展部數位產業署進一步表示，因應數位經濟時代的挑戰與機會，數位產業署致力協助及推動各行各業增強數位韌性，本次演出委由資策會數位轉型研究院與拉縴人男聲合唱團共製合作，全場演出17首歌曲，全5G應用，透過5G科技促進文化近用與平權，投入數位轉譯與AI聲紋即時視覺影像生成技術，解析演出者人聲表現的獨特節奏、音頻、音量，運用5G低延遲特性0.1秒速度生成即時動態影像；同時透過5G AIoT邊緣運算技術，當下捕捉、運算指揮老師揮舞著美妙旋律的動作力度與姿態，帶領觀眾進入音樂視覺化的奇幻體驗，彷彿漫步於音樂構成的生命畫布，讓觀眾「看到歌聲」，感受音符在空間中翩翩起舞，彷彿每一個音符都有自己獨特的色彩和輪廓，就像生命中每個片刻都是獨一無二。
今（2023）年可謂疫後百業復甦的關鍵階段，臺灣藝文展演典範場域—國家兩廳院，於數位發展部與文化部支持下，經資策會數位轉型研究投入5G通訊技術、數位轉譯顧問服務與生成式AI、動態捕捉影像化技術研發，攜手臺灣天籟美聲「拉縴人男聲合唱團 Taipei Male Choir」共製合作，將盛大舉辦《向生命乾杯》5G沉浸版音樂會。這場壯闊的文化科技融合音樂饗宴將於12月17日（週日）在國家音樂廳隆重上演！
《向生命乾杯》活動資訊介紹