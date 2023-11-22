井端弘和、吉見一起將於冬盟來台！台鋼雄鷹力邀亞冠賽金牌教練團

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去年秋訓，日本職棒「守備職人」井端弘和來台擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練，帶給陣中年輕選手更多元棒球觀念與技術，選手獲益良多，今年8月帶隊來台參加U-12世界盃時也專程至台南球場觀看台鋼雄鷹熱身賽，並向洪一中總教練及教練團致意。井端總教練剛在上週率領日本武士隊奪下2023亞洲職棒冠軍爭霸賽冠軍，基於與台鋼雄鷹球團之間的深厚情誼，於亞冠賽結束就利用私人時間，風塵僕僕來台並南下高雄拜訪台鋼雄鷹並關心選手的近況。
除此之外，這次亞冠賽日本武士隊投手教練吉見一起也將一同來台，並於冬盟期間擔任台鋼雄鷹客座投手教練，協助明年即將登上一軍戰場的台鋼雄鷹投手群，在冬季聯盟期間持續成長與進化。
井端弘和選手時期曾於2004到2009年奪日本職棒中央聯盟游擊金手套六連霸，生涯七度拿下金手套獎，展現深厚守備實力；打擊則以細膩技巧著稱，日職生涯出賽1896場，累積0.281打擊率、1912支安打、56支全壘打、510分打點，另外有149次盜壘成功、248次犧牲觸擊成功。執教生涯隨著賽事累積經驗豐富，多次擔任日本武士隊教練團成員，2021年東京奧運以教練身分幫助日本武士隊奪金牌。井端弘和近年擔任U-12、U-15世界盃日本代表隊監督，去年擔任台鋼雄鷹客座教練，今年10月接下頂級國際賽事日本武士隊監督重責，首次帶隊出征就是剛結束的2023亞冠賽，他率領日本隊奪下4連勝，日本武士隊監督生涯初登場就率隊拿下冠軍。
吉見一起選手生涯15年都效力中日龍，跟前輩井端弘和當了8年隊友，默契不在話下。生涯通算223場登板，戰績90勝56敗，防禦率僅2.94。2011年26場登板戰績18勝3敗，防禦率僅1.65，是繼2009年單季16勝之後，第2度奪勝投王，同年還拿下防禦率王。吉見一起2020年退役，2022年井端弘和擔任U-12日本隊監督，即延攬吉見一起擔任投手教練，今年再隨井端弘和投入日本武士隊擔任投手教練，在2023亞冠賽帶領日本隊投手群，4場比賽只掉4分，其中包含兩場完封。台鋼球團期待借重吉見一起選手時期的技術經驗，以及退役後擔任教練豐富資歷，傳承給雄鷹投手，為明年登上一軍戰場打下穩固且深厚基礎。
關於台鋼集團
超過所想 無限可能
台鋼集團靠著併購與融合成為國內快速崛起的企業集團，並被中華徵信所（CRIF）列為2022年台灣百大集團。
台鋼集團是國內第一個涵蓋四大產業與十二大領域的綜合型集團，橫跨的產業有「鋼鐵」、「網通」、「化學綠能」與「健康運動」四大領域，旗下的行業包括碳鋼、特鋼、扣件、航太、網通、通信工程、環保、石化、生技、健康休閒、運動賽事與服務業，目前集團在國內外擁有16家股票掛牌公司。
在鋼鐵部分，目前是全球佈局最完整的條棒線鋼鐵集團，也是國內最大的一貫化電爐煉鋼集團，旗下涵蓋五大次集團－「慶欣欣集團」、「春雨集團」、「榮剛集團」、「久陽集團」與「精剛集團」，並擁有6家股票上市櫃公司，包括春雨工廠（2012）、久陽精密（5011）、榮剛材料（5009）、精剛精密（1584）、沛波鋼鐵（6248）與春日機械（4544）。
網通方面，以打造全球網通新絲路為努力方向，旗下有「友訊集團」與「易通圓集團」兩大次集團，擁有全球通路與6家股票掛牌公司，包括友訊（2332）、友勁（6142）、易通展（6241）、力新（5202）、聯光通（4903）以及在印度掛牌的DLINKINDIA（533146）。
在健康運動方面，以健康驅動大未來來打造新產業鏈為發展目標，該集團目前涵蓋保健食品、保險經紀、休閒健身、演藝文創與運動賽事等。同時是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」三支球隊，集足球、籃球與棒球於一身，以及「Wings Star」啦啦隊的集團。健康運動集團旗下的股票掛牌公司有加捷生醫（4109）、燦星旅（2719）與昇華（4806，將更名為桂田文創）。在化學綠能部分的股票掛牌公司則有台苯（1310）。
台鋼集團深耕產業時同時也朝著循環經濟營運模式持續努力，並積極參與運動、文化領域帶動正向能量，除善盡企業社會責任並朝ESG永續發展目標前進。