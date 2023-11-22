電費快比房租貴！專家揪「耗電猛獸」　內行激推1神器：裝完省5千

8家飯店Buffet年終優惠！早餐時段買1送1　20點後吃到飽也買1送1

▲年底聚餐多，8家飯店Buffet開跑年終優惠活動，祭出早餐時段、「晚晚餐」時段都有買一送一好康。（示意圖／六福萬怡提供）
▲年底聚餐多，8家飯店Buffet開跑年終優惠活動，祭出早餐時段、「晚晚餐」時段都有買一送一好康。（示意圖／六福萬怡提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接歲末年終聚餐需求旺季，各飯店的吃到飽餐廳紛紛祭出各種活動，像是JR東日本大飯店有「晚晚餐時段」買一送一、台北六福萬怡酒店有早餐買一送一、下午餐3人同行1人免費，台北美福大飯店也有下午餐推三人同行、一人免費活動。晶華酒店集團的館外自助餐廳泰市場，也將於12月推出各式蝦子吃到飽，晚餐還加碼有龍蝦湯、松葉蟹腳。

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📍JR東日本大飯店台北「Brilliant鉑麗安全日餐廳」
週一至週五午餐時段，60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待。另外，一般民眾則是週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。

11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色推出「秋蟹海鮮季主題」，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。另有鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等，專提供給肉食主義者。

▲歲末年終，許多飯店的吃到飽餐廳推優惠活動，像是JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日餐廳，11月是「秋蟹海鮮季主題」，並推出加LINE好友，享有晚晚餐時段買一送一。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
▲JR東日本大飯店台北的鉑麗安全日餐廳，11月是「秋蟹海鮮季主題」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
即日起至12月29日的周一至周五，推出「早餐買一送一」活動，每日限量40位。全自助式Buffet供應中式西式餐點，有法式麵包、中式早點、義大利麵，還有水煮蛋、歐姆蛋、炒蛋及茶葉蛋等各式蛋料理。

▲敘日全日餐廳即日起至12月29日的周一至周五，推出「早餐買一送一」活動，每日限量40位。（圖／六福萬怡酒店）
▲敘日全日餐廳即日起至12月29日的周一至周五，推出「早餐買一送一」活動，每日限量40位。（圖／六福萬怡酒店）
📍台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」
平日午餐1600元，晚餐1900元，平日下午餐為1100元，下午餐近日有「3人同行1人免費」的優惠，揪到3人現賺1100元，優惠延長至明年2月29日。

▲台北美福大飯店-彩匯自助餐廳平日午餐1600元、晚餐1900元，平日下午餐為1100元，下午餐近日有「3人同行1人免費」的優惠。（圖／台北美福飯店提供）
▲台北美福大飯店-彩匯自助餐廳 平日午餐1600元、晚餐1900元，平日下午餐為1100元，下午餐近日有「3人同行1人免費」的優惠。（圖／台北美福飯店提供）
📍林口亞昕福朋喜來登酒店「宜客樂西餐廳」
即日起至2024年1月31日，平假日午晚餐自助吧推出「年終相聚4人同行1人免費」活動。餐廳除了提供沙拉、熱食、湯品、甜點及飲品等豐富料理無限享用，還吃得到現點現做的和牛握壽司與干貝海膽海苔燒。

▲林口亞昕福朋喜來登酒店-宜客樂西餐廳即日起至2024年1月31日，平假日午晚餐自助吧推出「年終相聚4人同行1人免費」活動。（圖／翻攝林口亞昕福朋喜來登酒店臉書）
▲宜客樂西餐廳在平假日午晚餐自助吧推出「年終相聚4人同行1人免費」活動。（圖／翻攝林口亞昕福朋喜來登酒店臉書）
📍台北喜來登大飯店「十二廚」
十二廚推出平日用餐，4人同行即享1人免費。即日起推出韓國美食節，與韓國名廚合作打造超過40款菜色，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等，受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供。此外，即日起至11月30日，午、晚餐6人同行、下午茶4人同行，加碼贈超可愛「燒酒兌換券」。

▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、韓式炸雞、辣炒年糕等，加上松葉蟹吃到飽。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、韓式炸雞、辣炒年糕等，加上松葉蟹吃到飽。（圖／台北喜來登提供）
📍台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」
即日起至11月30日周一至周五晚餐餐期，3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐，免費用餐者需另收原價1成服務費。　

▲台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen即日起至11月30日，平日晚餐，3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐。（圖／Klook提供）
▲台北國泰萬怡酒店的MJ Kitchen 即日起至11月30日，平日晚餐，3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐。（圖／Klook提供）
📍晶華酒店集團「泰市場」
「誠品信義店」正式宣佈今年12月24日平安夜將結束營業，位在裡頭由晶華酒店集團經營的「泰市場 泰式海鮮自助餐Spice Market」，也將一同熄燈。12月泰市場將推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，餐檯食材全面升級，加碼生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等蝦料理將無限提供，晚餐再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐及假日全天餐期每人1,880元。

▲全台第一家、也是市場上唯一以泰式海鮮料理為主題的自助餐廳「泰市場(Spice Market)」，即將於12月24日與信義誠品泰市場一同熄燈，12月1日起至12月24日泰市場將推出萬蝦吃到飽活動，還將加送松葉蟹、龍蝦。（圖／晶華酒店集團提供）
▲泰市場12月1日起至12月24日將推出萬蝦吃到飽活動，加送松葉蟹、龍蝦。（圖／晶華酒店集團提供）
📍遠東香格里拉飯店集團「50樓Cafe」
由遠東集團與香格里拉集團聯手打造新北最高餐廳「50樓Cafe」，是可以一邊大啖美食，一邊觀賞美景的最佳制高點。即日起至1月1日，配合新北歡樂耶誕城期間，同步推出「海陸慶典」，週五晚餐及假日更是全天候加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「焗烤波士頓龍蝦」半隻及「松葉蟹腳」。

▲與新北耶誕城主場一街之隔的新北最高餐廳「50樓Cafe」，即日起開始海陸吃到飽菜色升級，假日還送龍蝦與松葉蟹。（圖／50樓Cafe提供）
▲與新北耶誕城主場一街之隔的新北最高餐廳「50樓Cafe」，即日起開始海陸吃到飽菜色升級，假日還送龍蝦與松葉蟹。（圖／50樓Cafe提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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