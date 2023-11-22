8家飯店Buffet年終優惠！早餐時段買1送1　20點後吃到飽也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
週一至週五午餐時段，60歲(含)以上的壯世代顧客可在Brilliant鉑麗安全日餐廳享有六折優待。另外，一般民眾則是週一至週四晚餐時段，只要成為JR東日本大飯店台北LINE好友，並在20:00過後進場的晚晚餐時段，即享有買一送一的特別優待。
11月份鉑麗安全日餐廳自助餐檯菜色推出「秋蟹海鮮季主題」，包含多款新鮮海港美食，如現流煎魚、白蘭地烤生蠔、三點蟹、紅蟳、白蝦、活大蛤蠣等。另有鹽烤菲力佐焦糖紅酒醬汁、普羅旺斯香草烤羊肋排、法式燉牛舌等，專提供給肉食主義者。
📍台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
即日起至12月29日的周一至周五，推出「早餐買一送一」活動，每日限量40位。全自助式Buffet供應中式西式餐點，有法式麵包、中式早點、義大利麵，還有水煮蛋、歐姆蛋、炒蛋及茶葉蛋等各式蛋料理。
📍台北美福大飯店「彩匯自助餐廳」
平日午餐1600元，晚餐1900元，平日下午餐為1100元，下午餐近日有「3人同行1人免費」的優惠，揪到3人現賺1100元，優惠延長至明年2月29日。
📍林口亞昕福朋喜來登酒店「宜客樂西餐廳」
即日起至2024年1月31日，平假日午晚餐自助吧推出「年終相聚4人同行1人免費」活動。餐廳除了提供沙拉、熱食、湯品、甜點及飲品等豐富料理無限享用，還吃得到現點現做的和牛握壽司與干貝海膽海苔燒。
📍台北喜來登大飯店「十二廚」
十二廚推出平日用餐，4人同行即享1人免費。即日起推出韓國美食節，與韓國名廚合作打造超過40款菜色，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等，受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供。此外，即日起至11月30日，午、晚餐6人同行、下午茶4人同行，加碼贈超可愛「燒酒兌換券」。
📍台北國泰萬怡酒店「MJ Kitchen」
即日起至11月30日周一至周五晚餐餐期，3位賓客持2023 ITF或其他未過期的MJ Kitchen平日晚餐單人券用餐，第4位即可免費用餐，免費用餐者需另收原價1成服務費。
📍晶華酒店集團「泰市場」
「誠品信義店」正式宣佈今年12月24日平安夜將結束營業，位在裡頭由晶華酒店集團經營的「泰市場 泰式海鮮自助餐Spice Market」，也將一同熄燈。12月泰市場將推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，餐檯食材全面升級，加碼生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等蝦料理將無限提供，晚餐再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐及假日全天餐期每人1,880元。
📍遠東香格里拉飯店集團「50樓Cafe」
由遠東集團與香格里拉集團聯手打造新北最高餐廳「50樓Cafe」，是可以一邊大啖美食，一邊觀賞美景的最佳制高點。即日起至1月1日，配合新北歡樂耶誕城期間，同步推出「海陸慶典」，週五晚餐及假日更是全天候加碼耶誕大餐，每位客人皆可獨享「焗烤波士頓龍蝦」半隻及「松葉蟹腳」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！