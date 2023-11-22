「戰狼小姊姊」陳智菡取代曼都董座列不分區 柯文哲曝是這原因
日前媒體流出的民眾黨不分區立委名單中，原列第9名的曼都集團董事長賴淑芬以「對企業影響層面過大」為由婉拒提名，今（22）日下午民眾黨公布不分區名單，敲定「戰狼小姊姊」柯競辦發言人陳智菡「救火」列入不分區，遞補女生組名單的缺額。針對企業界人士臨時反悔不加入不分區名單，柯文哲表示，企業被查水錶的陰影仍在，怕遭到客人抵制。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨今天在全國競總公布全國不分區立委34人名單，依序為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、 洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、 陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、 張雪如、 湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、 周榆修。排名前8順位的不分區被提名人也都出席。
民眾黨不分區提名將採取「2年任期制」，依內部以20%政黨支持度估算，民眾黨有望當選8席以上，排序在不分區名單前16的人選都有望在未來4年遞補當選立委。原本排定第9順位的賴淑芬以「對企業影響層面過大」為由婉拒提名，改由陳智菡遞補，順位也改為第19名，引發關注。
媒體詢問更換陳智菡的原因，柯文哲表示，台灣雖然號稱民主化30年，但是白色恐佈查水表的陰影仍在，一般企業很主怕被貼標籤、選邊站，開拉麵連鎖店真的有客人為此不來吃，造成企業主很大困擾，擔心被查水表、顧客分裂。
針對不分區提名第15位的陸配李貞秀，柯文哲表示，他的信念跟其他政黨不同，願意給年輕人機會，民眾黨願意給素人機會，但是他們自己要認真做，雖然很多人批評海選制度 ，但是一個團體維持多元性、創意，所以她這個人是素人。