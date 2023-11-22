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450倍巨型「綠乖乖扭蛋機」全台巡迴中　11/25新竹扭起來！

▲臺灣「國民零食」乖乖成為兩層樓高的巨型扭蛋機環台巡迴展示，本周末11/25至11/26將來到台灣科技重鎮新竹市的SOGO百貨，歡迎民眾前往朝聖，轉扭蛋搶打卡！ （圖／品牌提供）
▲臺灣「國民零食」乖乖成為兩層樓高的巨型扭蛋機環台巡迴展示，本周末11/25至11/26將來到台灣科技重鎮新竹市的SOGO百貨，歡迎民眾前往朝聖，轉扭蛋搶打卡！ （圖／品牌提供）

本報訊

臺灣「國民零食」乖乖於已深耕在地55周年，持續「挺在地」的精神，特別將素有「保庇」意象的綠色乖乖放大450倍！成為兩層樓高的巨型扭蛋機環台巡迴展示，希望讓乖乖的好運能持續帶給國民。綠乖乖扭蛋機更提供超過百項獎品，包含上市新品、野餐墊及行李箱等熱門周邊商品都有機會扭到帶回家，破解額外任務再抽Switch！活動自11月18日開跑在各地巡迴，本周末11/25至11/26將來到台灣科技重鎮新竹市的SOGO百貨，歡迎民眾前往朝聖，轉扭蛋搶打卡！ 

今年乖乖歡慶在地55周年，首創將象徵「讓設備乖乖運作」的綠色乖乖放大相當二層樓高扭蛋機，並於桃園、新竹、高雄及台北巡迴展出，象徵將綠乖乖的好運遍及全台，民眾只要現場闖關（一般場次）或者購買乖乖（家樂福場）即可扭蛋抽獎，共計超過百種商品，最大獎為「乖乖聯名款行李箱」。無法到場參與的民眾也可參與線上抽獎，只要分享粉專貼文、邀請朋友參與即可，最大獎為藍芽喇叭、家樂福1,000元禮券等。 

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▲現扭現抽的超大機台，吸引許多大小朋友好奇同樂。（圖／品牌提供）
▲現扭現抽的超大機台，吸引許多大小朋友好奇同樂。（圖／品牌提供）
扭蛋機在上週末首發來到桃園家樂福經國店，現場不畏冷天仍吸引大批民眾，一下就把眾多的扭蛋好禮抽光；陳先生受訪時表示從來沒看過這麼大台扭蛋機，且又是印象深刻的綠乖乖造型，讓他一定要帶著全家體驗，一家大小都玩得不亦樂乎，也期待小朋友可以吃了乖乖更乖乖。

▲各據點準備眾多好禮，民眾紛紛搬走成箱的乖乖產品。（圖／品牌提供）
▲各據點準備眾多好禮，民眾紛紛搬走成箱的乖乖產品。（圖／品牌提供）
乖乖品牌表示，身為陪伴大小朋友長大的「國民零食」，「挺在地」一直是長期的經營理念，因此過去不斷與全台各地研發限定風味的乖乖，如今更開發出乖乖食堂系列的「冬瓜茶」與「滷肉飯」風味，還有奇米星系列的「海鮮總匯」與「焦糖椰奶」滋味，採用嚴選在地好米製成的，再融合台灣道地飲食文化風味，希望讓國民每嚐一口乖乖，都吃到台灣寶島的在地風味。 

▲巨型扭蛋機十分吸睛，本週末將於新竹遠東SOGO百貨再度現身。（圖／品牌提供）
▲巨型扭蛋機十分吸睛，本週末將於新竹遠東SOGO百貨再度現身。（圖／品牌提供）
「乖乖扭蛋機 快樂環台趣」於11月開跑，分別在桃園、新竹、高雄及台北四處共舉辦5場扭蛋機巡迴，扭蛋機共計超過百種商品，包含上市新品、野餐墊及行李箱，將提供民眾「扭轉好運」，歡迎民眾前往朝聖沾好運，更多詳細訊息，請見乖乖粉絲專頁

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