▲數位健康全球關注　系列國際會議台灣開跑

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不僅如此，臺灣數位健康領域專業團體亦積極推動新南向合作及與WHO數位健康策略接軌，台灣醫學資訊學會、台灣電子健康學會、財團法人台灣醫界聯盟基金會及亞太醫學資訊學會將於2023年11月28日至29日辦理數位健康政策國際系列會議，包含「系列一：亞太醫學資訊創新年度高峰會-多元性、公平與包容性」、「2023台灣- AeHIN亞洲醫療資訊技術合作研討會-世界衛生組織數位健康策略國際標準與全球互通性」及「系列三：數位健康生態系、服務提供與數位轉型」。
會議將探討醫療資訊、醫療照護服務體系中的多元性、平等和包容（DEI），並且探討DEI在醫療資訊創新應用於病人參與、連結和數位健康、醫療資訊互通性、照護品質和安全以及患者結果等。
此外，會議將進一步討論WHO數位健康策略發展和應用架構以及以人為中心、韌性與永續數位健康生態系等國際數位健康當紅議題。即日起開放報名，會議提供中英同步口譯服務，名額有限，有興趣者可於下放連結報名：https://silcoet.ntunhs.edu.tw/International_Conference。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59992
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