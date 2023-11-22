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數位健康全球關注　系列國際會議台灣開跑

▲數位健康全球關注　系列國際會議台灣開跑
▲數位健康全球關注　系列國際會議台灣開跑

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】2023年「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）於11月15日至17日在美國舊金山舉行，台積電創辦人張忠謀第六度擔任我國領袖代表出席會議，聚焦在和平、經濟發展，以及供應鏈韌性等三大面向；宏碁、台哥大、廣達三大企業亦代表台灣業界出席APEC經濟領袖與企業諮詢委員會（ABAC），向經濟領袖提出數位建言。自領袖代表到產業代表，凸顯臺灣科技及數位實力。

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此外，臺灣目前於APEC衛生工作小組擔任「數位健康次級工作小組」領導經濟體，連續辦理四屆數位健康政策對話並出版「APEC經濟體對抗Covid-19的數位政策措施報告」（Updated Summary Report of APEC Economies Digital Policy Measures to Combat Covid-19_April2023），持續推動APEC經濟體於數位健康領域之討論及合作。

不僅如此，臺灣數位健康領域專業團體亦積極推動新南向合作及與WHO數位健康策略接軌，台灣醫學資訊學會、台灣電子健康學會、財團法人台灣醫界聯盟基金會及亞太醫學資訊學會將於2023年11月28日至29日辦理數位健康政策國際系列會議，包含「系列一：亞太醫學資訊創新年度高峰會-多元性、公平與包容性」、「2023台灣- AeHIN亞洲醫療資訊技術合作研討會-世界衛生組織數位健康策略國際標準與全球互通性」及「系列三：數位健康生態系、服務提供與數位轉型」。

會議將探討醫療資訊、醫療照護服務體系中的多元性、平等和包容（DEI），並且探討DEI在醫療資訊創新應用於病人參與、連結和數位健康、醫療資訊互通性、照護品質和安全以及患者結果等。

此外，會議將進一步討論WHO數位健康策略發展和應用架構以及以人為中心、韌性與永續數位健康生態系等國際數位健康當紅議題。即日起開放報名，會議提供中英同步口譯服務，名額有限，有興趣者可於下放連結報名：https://silcoet.ntunhs.edu.tw/International_Conference



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59992

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