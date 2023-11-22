強敵環伺！緬甸軍政府政權受挑戰　盤點境內反抗勢力

我是廣告 請繼續往下閱讀
「三兄弟聯盟」宣稱訴求區域和平，另外還提出「對抗在緬中邊境的線上賭博詐騙中心」的主張，據信受到中方支持，因此10月27日的軍事行動獲得空前的成功，而緬甸軍政府則在此戰役中慘敗，被稱為「緬甸軍政府上位後最大的挫折」。
緬甸民族民主同盟軍發言人李家文11月20日指出，網上流傳的預告「將對撣邦果敢老街發動總攻擊，要求外籍人員盡速離開」為確切訊息，由於果敢老街是緬甸北方電詐集團的重鎮，當地有數萬名華人居留。訊息發布後約有2萬名華人返國，但仍有2至3萬名華人滯留當地。
目前「三兄弟聯盟」已奪取了許多個緬甸與中國、印度和泰國交界的戰略邊境口岸，並將緬甸軍趕出了150多個基地或哨所，「三兄弟聯盟」更試圖向中國和其他國家證明，比起支持緬甸軍政府，或許支持他們更能維持緬甸的區域穩定，甚至能打擊電詐園區，因為電詐園區的興起跟緬甸軍政府脫不了關係。
威爾遜中心研究員耶苗亨（Ye Myo Hein）表示，當前緬甸軍隊嚴重缺乏人手，可能只能動員約7萬人的部隊來鎮壓約有5500萬人口的國家。由於人手不足，軍方只能將精銳的輕裝部隊調派到前線，或是實施報復性空襲，以驅散叛軍並打擊對手。然而緬甸軍政府正面臨經濟下滑和西方國家壓制的壓力，今年初緬甸軍政府才坦言失去國家近一半的控制權。
由於緬甸軍政府對緬甸北方電詐集團的毫無作為，讓中國政府感到失望，外界相信因為中方「默許」叛軍勢力崛起，讓叛軍能在緬中邊境開展行動，並奪下多個重要關口和要塞，國際專家分析緬甸軍政府目前處於半個世紀以來最脆弱的狀態。
另一方面，「三兄弟聯盟」稱，如今他們的終極目標與民族團結政府相同，就是要推翻軍政府，並打擊電信詐騙園區。目前「三兄弟聯盟」的行動攻擊目標是親軍政府民兵和軍方支持的邊防部隊，他們管理著果敢自治區。2009年以前聯盟軍的緬甸民族民主同盟軍一直管理著果敢自治區，直到2009年被緬甸軍方驅離。