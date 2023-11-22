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胡語恆專訪／15歲新人強攻金馬！吐中國唸書疏遠心聲：成績是一切

▲胡語恆憑藉《少男少女》入圍金馬獎最佳新人獎，曾赴中國讀書認當地「競爭激烈」成績至上，同學之間有種疏遠感。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲胡語恆憑藉《少男少女》入圍金馬獎最佳新人獎，曾赴中國讀書認當地「競爭激烈」成績至上，同學之間有種疏遠感。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者黃雅琪／專訪

唐在揚監製、許立達導演長片首作《少男少女》，去年拍攝時大膽找來素人小演員胡語恆主演，今年才15歲的胡語恆第一次演戲即入圍金馬獎最佳新演員，他接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，曾到中國大陸念書覺得同學間競爭、疏遠感很重，大家都認為「成績是一切」，回到台灣念國中反而跟同學感情很好，相對輕鬆的環境。

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▲胡語恆憑藉《少男少女》入圍金馬獎最佳新人獎。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲▼胡語恆以《少男少女》提名金馬最佳新人獎，出生幸福家庭卻精采詮釋出悲慘人生。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲胡語恆憑藉《少男少女》入圍金馬獎最佳新人獎。（圖／記者吳翊緁攝影）
 
出生幸福家庭！挑戰演出悲慘人生「少男」

「我本來就覺得這世界，不是一句話就能了結的事情！」今年15歲的素人演員胡語恆，出生自幸福的家庭，卻要演出與自己截然不同成長背景的角色，但從小早熟的胡語恆對「大人的世界」並沒有太多美好幻想：「有些人從小爸媽吵架就分開，會發現自己要更感謝父母，給我這樣相對舒適的環境。」透過聆聽大人與朋友間的家庭故事，胡語恆學會知足常樂。

▲胡語恆憑藉《少男少女》入圍金馬獎最佳新人獎。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲15歲胡語恆獲金馬獎提名，大方認可自我「我很讚」。（圖／記者吳翊緁攝影）
中國大陸競爭激烈！回台灣學會同窗愛

「感覺好像成績就是一切，台灣相對輕鬆很多」，因為父親工作的關係，胡語恆國小時期在中國大陸就讀國際學校，一直到國中才回來台灣台中念書，他不諱言的說：「我比較沒有話題跟他們聊，覺得會有疏遠感」，同學來自法國、澳洲多國，不僅學生們競爭激烈，家長私底下也是明爭暗鬥，國際學校一切由老師說的算。

▲胡語恆（右）、導演許立達為《少男少女》專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲胡語恆（右）、導演許立達為《少男少女》接受專訪。（圖／記者吳翊緁攝影）
獨挑大梁主演！15歲胡語恆強攻金馬新人獎

個性有些害羞的胡語恆，今年才15歲第一次演出就入圍第60屆金馬獎「最佳新演員」，他笑說自己其實很享受當藝人的感覺，在學校也會被同學虧要簽名、合照，對於獲得新人獎提名，胡語恆提起勇氣的說：「我要很有自信的說，我很讚！」坦言服裝與感言都已經準備好了，到時候上台會緊張到哭不出來。《少男少女》全台熱映中。

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