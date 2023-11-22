特企／《真·三國無雙M》熱血上市！手機也能享受華麗打擊感
由NEXON發行營運，台灣遊戲開發公司NeoBards，以KOEI TECMO GAMES的「真·三國無雙8」爲基礎所打造的全新無雙遊戲《真·三國無雙M》，將於今(22)日起正式上市！
以「真·三國無雙8」此款IP所打造的無雙最新系列作《真·三國無雙M》，完美的在手機上還原了暢快的無雙華麗與打擊感，並加入了策略要素的「戰法組合」，與經營自己領地的「本營」系統，差別化的遊戲內容更加強化了無雙的趣味性與遊戲體驗，首輪將先行推出最具特色與代表性的51名武將，玩家也能同時體驗到收集的樂趣。開發公司NeoBards的Cosmos總監表示：「《真·三國無雙M》是爲了能夠用手機享受爽快打擊感的無雙動作，而在開發上傾注了大量的心血，將透過多種武將所具備的華麗動作和《真·三國無雙M》獨有的原創內容展示了差別化的趣味。」
迎接《真·三國無雙M》正式上市，官方同步舉辦了多樣活動。首先是28日簽到任務，至明年的1月31日前都可以參加，在這28天中每天都會提供「10個或20個一般招募令」，並支援共350次武裝招募！而在明年的1月20日前完成「董白的7天任務」時，還會贈送最高等級的「SSR董白」，同時完成「董白特別訓練所」活動時，將追加贈送「SSR趙雲」、「SSR騎士關銀屏」及各種成長貨幣與道具。除了以上活動外，《真·三國無雙M》官方粉絲團也會舉辦各種抽獎活動慶祝無雙新系列的上市！也再請玩家們多多關注《真·三國無雙M》的官方網站與粉絲團，獲得更多的遊戲消息與活動消息喔！