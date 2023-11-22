張斯綱、侯漢廷擬整合 吳思瑤：選民厭棄權利遊戲與魔鬼交易
台北市第一選區（士林、北投）立委選舉泛藍分裂，國民黨張斯綱與新黨侯漢廷都有意參選，而目前傳出兩人將討論整合，對此民進黨現任立委吳思瑤今（22）日表示，認為侯柯配不配、藍白合不合，就跟張斯綱、侯漢廷一樣，彼此喊話、互相叫囂，提不出政見只把選舉作為獲得權利的途徑，把人民當作政治博弈的工具，而選民已經厭棄權利的遊戲，也看膩了這樣魔鬼的交易。、
記者陳威叡／台北報導
台北市長蔣萬安明日將陪同國民黨北市立委參選人登記參選，在登記前夕傳出皆有意參選的國民黨張斯綱與新黨侯漢廷將談整合。對此角逐連任的現任立委吳思瑤表示，上樑不正下樑歪，侯柯配不配、藍白合不合，就跟今天兩人彼此喊話、互相叫囂一樣，幾乎就是復刻的翻版。
吳思瑤說，投入選戰已久，張斯綱、侯漢廷不談理念，只談分贓，提不出政見，只把選舉作為獲得權利的途徑，把人民當作政治博弈的工具。平時沒有互信基礎，選舉最後關頭再來為整合而整合，在有人想霸王硬上弓，有人在情緒勒索，都是歹戲拖棚，「選民已厭棄權利遊戲，也看膩魔鬼交易。」
吳思瑤說，她尊重兩人的決定，但合作與否自己並不關心，遺憾的是，兩人沒有看見關心人民與在地，只搏聲量不做實事，參選提不出願景，只會抹黑攻訐。最後強調，自己處變不驚，也無所畏懼，不管是一對一或是多打一，都做好萬全的準備。