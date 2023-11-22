53歲張秀卿感動現奇蹟！停經半年月經又來了 積極做人拚生子
豪記唱片飆破YT百萬訂閱，豪記唱片旗下歌手龍千玉、翁立友、張秀卿等20位歌手今（22）日在台北齊聚慶賀，53歲的張秀卿一直想要生小孩，今提到已經停經半年的她，3個月前月經又來了，讓她開心不已。
記者吳雨婕／台北報導
今年53歲的張秀卿分享近況，笑虧自己可以領政府補助5000元，全部媒體一臉疑惑，她才意有所指的補充：「農地休耕啦！」接著幽默提到：「所有華人都知道，半年前停經了，我原本失去希望，有一天半夜起床覺得濕濕的，以為是尿失禁就沒有特別搭理。」早上起床看到床上有血，還問老公是不是流鼻血，後來才知道原來是月經來了，她感激的說：「很感謝送子觀音，不是給我一個神器，我跪下來謝謝。」
張秀卿之後則是與老公去看婦產科，問婦產科醫生是不是有希望（懷孕），醫生表示當然，張秀卿不諱言的說：「近期有調身體，還很積極做人，老公也會買一些牛肉湯、補品、水果。」
此外，翁立友今年1月受訪時提到已經低調於去年2月登記結婚，媒體關心生子進度，他回應：「那是老天爺作主啦，先恭喜秀卿姐。」他也笑說生子這件事不只努力，是要盡力，有拜註生娘娘、吃中藥調理身體，但也透露工作很忙。不過由於翁太太非常低調，就連當初婚紗照都只有側臉，所以記者詢問龍千玉是否有看過翁太太本人，龍千玉立即笑說：「最近看過了，很美很有氣質，溫柔婉約。」翁立友也強調，不是刻意不讓大家一睹太太真容，而是他希望太太可以不被打擾，言語之中盡是寵妻之情。