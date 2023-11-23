金馬60／柴智屏子弟兵爆出走潮 劉奕兒10年合約即將到期曝心聲
劉奕兒出道8年，經紀公司是鼎鼎大名「綜藝教母」柴智屏領軍的「群星瑞智」。她一簽就是7年約、再追加3年，總共10年的賣身契到明年3月即將到期。柴智屏的子弟兵有個特色，時機成熟時都會離巢自立門戶，眼看倒數4個月合約就到期，劉奕兒向《NOWnews今日新聞》表示，目前只想先搞定金馬獎再說，然後對她來說一直沒離開的原因「我很感謝柴姐的恩情」，一語道盡10年情。
記者蔡依庭／台北報導
33歲劉奕兒大學畢業才正式出道，出生就先贏一半，有教母柴智屏當老闆，星運不會太差。雖然她首部演出的電影難產沒上映，但她後續在電視或電影都有表現不錯，時常是女一的人選，當然與她自身的努力也有關係。
她不解為何大家都知道她的合約要到期，都會問未來出路，但她想多了，其實只是因為柴智屏的子弟兵在演藝成就上有一定的熟度，就會自立門戶闖闖，已是檯面上都可見的現象，這點劉奕兒聽了聽也明白。
「外面一直在傳我在找公司，還有我已經找到了」劉奕兒大震驚！她不隱瞞「明年3月合約到期」，堅持走完10年合約的確是因為「很感謝柴姐給的恩情，這是我給自己目標」。劉奕兒坦言未來不排除續約或簽給別人，但要自己當老闆倒是還沒認真想過，因為想到要搞那些合約她就頭痛「要搞合約感覺很難」。
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