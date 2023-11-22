MLB／50歲鈴木一朗寶刀未老！完投整場比賽 球速最快飆出138公里
日本傳奇棒球名將「朗神」鈴木一朗，與日本女子高中棒球選拔隊的友誼賽來到了第三屆，今年50歲的鈴木一朗，昨(21)日個人不但有2支安打演出，更在投手丘上完全燃燒，完投九局共計投了116球，被擊出5支安打，沒有丟掉任何分數，最終也率隊以4:0完封對手。
實習記者陳品翔/綜合報導
根據日媒《日刊體育》報導，鈴木一朗率領的隊伍「神戶知本（Kobe Chiben）」，連續3年與高中女子選拔隊進行友誼賽。在鈴木一朗的第2個打席，他擊出了右中外野之間的二壘安打，這是他在第3年賽共計9次打擊機會中，所擊出的第1支安打，但在跑壘過程中，似乎是右腳有受傷的情況，讓一朗只能以「慢跑」的方式站上二壘。
「作為一名職業球員，我已經打出過相當多的安打。但作為打擊者，之前比賽上都未曾擊出過安打，我這次的目標是無論如何都要打出一支安打。」談到這次的比賽發揮，鈴木一朗也相當高興他能夠有這樣的比賽機會。「我真的很高興。然而當我跑向一壘時，奇怪的事情發生了，我的右腿受傷，速度開始放慢了下來，如果左腳也受傷，那我只能退場了，但最終還是勉強撐住。」
儘管身上有傷，但鈴木一朗仍然完投整場比賽，球速最快甚至還能投到138公里，沒有掉分，這也是鈴木一朗連續第3年完投，寶刀未老的表現也引發球迷討論，紛紛稱他為「活著的傳奇」。