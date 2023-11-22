北市敬老卡年花12億預算6成用不完　許淑華批市府政策失敗

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許淑華轟，依照社會局近3年資料，全台北市65歲長者約50.4萬人，持敬老卡有47萬人，其中6成民眾無法用完480元，平均1年有近16萬長者，敬老卡使用率0％，且離譜的是，只有約1.4萬長者 480點全數用完，預算編列12億撒幣沒人花，明顯政策失敗。經實地訪視了解，原來這16萬人沒有使用敬老卡是因為行動不方便。
她指出，過去柯市府時，她便不斷要求讓敬老卡擴大使用，但柯市府卻不斷聲稱敬老卡使用項目受限，搬出法令《老人福利法》第25條為由，推託僅限交通、文化展場使用。但依《老人福利法》第18條提及，主管機關可結合民間資源，提供社區式服務，其中包含餐飲服務等，可解決資源分配不公、撒幣市民卻不買單的困境。
許淑華要求，市府1個月內送市政會議審議，依據《老人福利法》第18條，研議放寬敬老卡使用項目，市府不該用法條呼攏議員，且經費使用不能亂撒幣，卻歧視部分的市民。
許淑華說，「柯規不見得要蔣隨」，民政部門質詢針對花12億真正買單的僅1萬4000人，就該好好檢討。
對此，市府秘書長李泰興表示，將會檢討，並以照顧長者為優先，回到落實到所有長者上；台北市社會局長姚淑文坦言，確實有長輩因生病或行動不便無法外出，未來會再找其他擴大使用的方式。