巷仔內／登記截止倒數48小時！藍白毫無互信　未來如何組聯合政府

▲馬英九登高一呼喊藍白合也沒用，兩陣營合作幾乎已破局。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）
▲馬英九登高一呼喊藍白合也沒用，兩陣營合作幾乎已破局。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.11.15）

記者何哲欣／特稿

距離總統大選登記截止時間只剩2天，後天周五下午5點就將截止，但原本有意整合一組總統參選人的國民黨與民眾黨兩黨，卻因為對民調的認知不同，原本可能的藍白合機會渺茫，藍白兩陣營今（22）日接連開記者會，會中已開始影射是對方讓藍白破局的罪人。兩黨在參選前，連「解讀民調」都難以有共識，未來就算整合成功，或是組聯合政府，對於更複雜的政策決策，又要如何凝聚共識？

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藍白合歹戲拖棚，從國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰，與民眾黨總統參選人柯文哲陣營總幹事黃珊珊的「黃金會談」，再到國民黨主席朱立倫、侯友宜、柯文哲的政黨協商，接著前總統馬英九登高一呼，雙方的協商雖看似有進展，但最關鍵的「誰正誰副」，還是互不相讓。柯文哲認為自己民調高，國民黨認為資源豐厚，都自認自己才應該選正的。

雙方因為對民調認知有差距，都自認自己才是民調勝出的一方，就這樣卡關到今天，登記截止只剩倒數48小時，仍舊沒進展，但各自又不願先說「破局」兩字，雙方陣營與支持者漸漸都動了氣，忘了當初想要合作的最高目標，就是要「政黨輪替」。

如果把「政黨輪替」當最高目標的合作，雙方目前的做法都是不智之舉。侯友宜既然都說了「沒有一定要當正的」，以過去的民調看來，柯文哲的民調就是些許領先侯友宜，為什麼又不乾脆一點直接宣布當副手？柯文哲與國民黨合作是無本生意，柯也同樣說過接受「侯柯配」，為何現在又否決了「侯柯配」的選項？

政治是協調與妥協的藝術，決策者若已經下定決心，就該回頭向自己的陣營、支持者說明自己的決定，呼籲大家支持，而不是把自己的支持者當籌碼，反過頭來又毀諾爽約，但侯柯兩主帥，自己都無法協調，屢屢推給幕僚，尤其柯文哲更說，不會再單獨與國民黨協商。這樣的溝通協調模式，未來就算真的藍白合、真的組成聯合政府，也會是噩夢一場。

藍白合既然已經希望渺茫，侯柯兩陣營主帥，不如就勇敢宣布參選，侯友宜自己努力想辦法拉抬民調，柯文哲自己想辦法打基層組織戰，各自走各的路，不要再凌遲所有殷殷期盼政黨輪替的選民了。

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