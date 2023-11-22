巷仔內／登記截止倒數48小時！藍白毫無互信　未來如何組聯合政府

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙方因為對民調認知有差距，都自認自己才是民調勝出的一方，就這樣卡關到今天，登記截止只剩倒數48小時，仍舊沒進展，但各自又不願先說「破局」兩字，雙方陣營與支持者漸漸都動了氣，忘了當初想要合作的最高目標，就是要「政黨輪替」。
如果把「政黨輪替」當最高目標的合作，雙方目前的做法都是不智之舉。侯友宜既然都說了「沒有一定要當正的」，以過去的民調看來，柯文哲的民調就是些許領先侯友宜，為什麼又不乾脆一點直接宣布當副手？柯文哲與國民黨合作是無本生意，柯也同樣說過接受「侯柯配」，為何現在又否決了「侯柯配」的選項？
政治是協調與妥協的藝術，決策者若已經下定決心，就該回頭向自己的陣營、支持者說明自己的決定，呼籲大家支持，而不是把自己的支持者當籌碼，反過頭來又毀諾爽約，但侯柯兩主帥，自己都無法協調，屢屢推給幕僚，尤其柯文哲更說，不會再單獨與國民黨協商。這樣的溝通協調模式，未來就算真的藍白合、真的組成聯合政府，也會是噩夢一場。
藍白合既然已經希望渺茫，侯柯兩陣營主帥，不如就勇敢宣布參選，侯友宜自己努力想辦法拉抬民調，柯文哲自己想辦法打基層組織戰，各自走各的路，不要再凌遲所有殷殷期盼政黨輪替的選民了。
更多「2024大選」相關新聞。