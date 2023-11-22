黑色購物節限3天！量販優惠拚好市多黑五：衛生紙買1送1、家電6折

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📍門市指定民生用品買1送1，11月24日起至28日
◾雀巢咖啡行家首選咖啡豆堅果可可 1000g／包，售價798元買1送1、平均每包399元
◾貝納頌經典曼特寧／拿鐵／二合一經典拿鐵無加糖，20g X 25入，原價358元買1送1、平均199元
◾陽離子蓄熱急暖衣，售價399買1送1、平均每件199.5元
◾情人抽取式衛生紙輕巧包120抽*20，特價359元買1送1、平均每179.5元
◾奧利奧脆夾心酥系列，117g／包，特價79元買1送1、39.5元
◾UCC職人冰咖啡系列，910ml／罐，原價99元買1送1、平均49.5元
◾味全牛乳系列，380ml／瓶，原價38元買1送1、平均19元
◾維利大炒一番風味系列4包入，原價84元買1送1、平均42元
📍指定3C家電破盤價，11月24日起至27日，要到現場才可知優惠售價
◾TATUNG大同10人份電鍋-碧玉綠，低於原價2990元
◾日立除濕機 RD-240HG，低於原價12900元
◾LG變頻雙門冰箱-星辰銀525公升，低於原價27900元
◾LG樂金50型QNED 4K AI 語音物聯網智慧電視，低於原價25900元
🟡家樂福量販
📍門市｜11月22日起至11月26日前
◾LG變頻雙門冰箱GN-HL567GB，原價34,490元、特價23999元（約6.8折）
◾SHARP智慧連網UHD液晶顯示器4T-C60DJ1T，原價22900元、特價19900元（約8.7折）
◾TECO東元洗衣機Ｗ131FW，原價12900元、94900元（約7.3折）
◾微星電競筆記型電腦Cyborg 15 A12VE-015TW，原價35900元、特價30900元（約8.6折）
◾Tefal特福香頌系列不鏽鋼湯鍋，寬20公分、304不鏽鋼材質，原價1280元、特價799元（約6.2折）
◾康生AI智能粉刺機，原價2980元、特價999元（殺3.3折）
◾艾柏專業名床正三線天絲乳膠獨立筒床墊，原價15888元、特價8888元（約5.6折）
◾BOSS TECH2開插3P高溫斷電PD+DC20w插座，原價549元、特價399元（約7.3折）