電費快比房租貴！專家揪「耗電猛獸」　內行激推1神器：裝完省5千

黑色購物節限3天！量販優惠拚好市多黑五：衛生紙買1送1、家電6折

▲跟好市多黑五優惠拚了，愛買11月24日至11月27日期間，11款家電推出黑色購物節來店驚喜價最低62折起。（圖／愛買提供）
▲跟好市多黑五優惠拚了，愛買11月24日至11月27日期間，11款家電推出黑色購物節來店驚喜價最低62折起。（圖／愛買提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

好市多黑色購物節盛大登場！3C家電、日用品一連七天推出優惠，而愛買量販拚黑五優惠力度，精選220款民生夯品買1送1，有衛生紙、衛生棉、沐浴乳等，還有11款家電來店破盤價，最低6.2折，最高價差近7600元，優惠11月24日起僅限4天。家樂福也曝光黑色購物節檔期優惠，門市11月22日起限5天，8支夯品下殺，小家電3.3折、家電6.8折起。

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🟡愛買量販

📍門市指定民生用品買1送1，11月24日起至28日

◾雀巢咖啡行家首選咖啡豆堅果可可 1000g／包，售價798元買1送1、平均每包399元

◾貝納頌經典曼特寧／拿鐵／二合一經典拿鐵無加糖，20g X 25入，原價358元買1送1、平均199元

◾陽離子蓄熱急暖衣，售價399買1送1、平均每件199.5元

◾情人抽取式衛生紙輕巧包120抽*20，特價359元買1送1、平均每179.5元

◾奧利奧脆夾心酥系列，117g／包，特價79元買1送1、39.5元

◾UCC職人冰咖啡系列，910ml／罐，原價99元買1送1、平均49.5元

◾味全牛乳系列，380ml／瓶，原價38元買1送1、平均19元

◾維利大炒一番風味系列4包入，原價84元買1送1、平均42元

📍指定3C家電破盤價，11月24日起至27日，要到現場才可知優惠售價

◾TATUNG大同10人份電鍋-碧玉綠，低於原價2990元

◾日立除濕機 RD-240HG，低於原價12900元

◾LG變頻雙門冰箱-星辰銀525公升，低於原價27900元

◾LG樂金50型QNED 4K AI 語音物聯網智慧電視，低於原價25900元

▲11月24日至11月27日精選11款家電推出黑色購物節來店驚喜價最低62起。（圖／愛買提供）
▲愛買11月24日至11月27日精選11款家電推出黑色購物節來店驚喜價最低62起。（圖／愛買提供）
🟡家樂福量販

📍門市｜11月22日起至11月26日前

◾LG變頻雙門冰箱GN-HL567GB，原價34,490元、特價23999元（約6.8折）

◾SHARP智慧連網UHD液晶顯示器4T-C60DJ1T，原價22900元、特價19900元（約8.7折）

◾TECO東元洗衣機Ｗ131FW，原價12900元、94900元（約7.3折）

◾微星電競筆記型電腦Cyborg 15 A12VE-015TW，原價35900元、特價30900元（約8.6折）

◾Tefal特福香頌系列不鏽鋼湯鍋，寬20公分、304不鏽鋼材質，原價1280元、特價799元（約6.2折）

◾康生AI智能粉刺機，原價2980元、特價999元（殺3.3折）

◾艾柏專業名床正三線天絲乳膠獨立筒床墊，原價15888元、特價8888元（約5.6折）

◾BOSS TECH2開插3P高溫斷電PD+DC20w插座，原價549元、特價399元（約7.3折）

▲家樂福黑五檔期門市優惠。（圖／業者提供）
▲家樂福黑五檔期門市優惠。（圖／業者提供）

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