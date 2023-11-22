Netflix 12月片單／夯劇《Sweet Home 2》、《京城怪物》即將上線

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《Sweet Home》第2季（12月1日上線）
人類變異成怪物使世界陷入混亂，人們被恐懼籠罩著，且任何人隨時都可能變成怪物。在勉強逃脫綠之家的情況下，倖存者聚集在體育場，是一個新的避難所，這裡由烏鴉部隊保護，是一個專門應對怪物的軍事單位。與此同時，賢秀前往栗島特別災難基地，那裡正在進行疫苗研究，希望能結束這場在人類和怪物之間掙扎的災難。賢秀更被質疑：「你就是能了結災難的救世主嗎？」
而李陣郁也在劇中變成特殊感染者，其發黑的瞳孔完全黑化逼哭賢秀。正式預告中暗示了一個更大的故事核心，探討了在怪物變異、慾望充斥、被恐懼與不信任控制的世界中，拋出了最大的疑問：「到底誰，是真正的怪物？」如今大難臨頭，你能保有人性，還是淪為怪物？
《京城怪物》（Gyeongseong Creature: Season 1 Part 1 12月22日上線）
《京城怪物》中，朴敘俊飾演張泰尚，是為京城中「金鈺堂當舖」的老闆，是京城中最富有、最有影響力的人物之一。由韓韶禧所飾演的尹采玉，是以完成不可能任務而聞名的偵探。兩人將攜手深入探索1945年神秘而動盪的世界中。
上線日期預告中，預示了「1945年，京城某間醫院，人類與怪物，勢不兩立。」朴敘俊與韓韶禧兩人手持步槍，互相對視，將共同面對眼前的未知事物。海報中所展現的，1945年的甕城醫院中的神秘氛圍，以及士兵們身穿防護衣所戒備的事物為何，更加激起全球觀眾對於《京城怪物》的期待，也對於朴敘俊、韓韶禧兩人將會有什麼樣的遭遇與發展，感到更加好奇！
《幽遊白書》 （Yu Yu Hakusho 12月14日上線）
不良少年浦飯幽助因行善而喪命，繼而被選為「靈界偵探」，負責調查為非作歹的妖怪。
《幽遊白書》為傳奇漫畫家冨樫義博（Yoshihiro Togashi）的作品，現在終於要以真人影集的形式與廣大漫迷們見面！本劇以前所未見的盛大規模呈現原著的恢宏冒險，演出陣容更是星光熠熠，包括北村匠海、志尊淳、本鄉奏多、上杉柊平、瀧藤賢一、稻垣吾郎、綾野剛。本次登場的真人版，將為《幽遊白書》的故事劇情注入嶄新生命，無論第一次認識《幽遊白書》的朋友，或是原先的粉絲都可以用前所未有的方式看到他們最喜愛的角色。
《斷訊》 （Leave the World Behind 12月8日上線）
當夢幻假期演變成混亂夢魘，人與人之間的信任也迅速土崩瓦解。一對夫妻帶著孩子去度假，本該是全家共度的美好假期，卻因半夜闖入的兩名陌生人而橫生波瀾。原來這兩人遭受網路攻擊，來此尋找棲身之所，無奈威脅步步逼近，迫使所有人在這個分崩離析的世界，守住自己立身的方寸之地。
改編自魯曼·阿拉姆 （Rumaan Alam）曾獲美國國家圖書獎提名的同名小說。這部末日驚悚片出自得獎編導《駭客軍團》山姆·艾斯梅爾 （Sam Esmail）之手，更是找來奧斯卡得主茱莉亞·羅勃茲 （Julia Roberts）、奧斯卡提名演員伊森·霍克 （Ethan Hawke）聯袂飾演夫妻檔，以及奧斯卡得主馬赫夏拉·阿里 （Mahershala Ali）領銜主演。
《單身即地獄：第 3 季》 （Single’s Inferno: Season 3 12月12日上線）
新一批單身性感俊男美女踏上偏僻的小島展開求愛之旅，他們經歷各種戲劇化與激情場面，只求到天堂島享樂一回。
全新的配對規則，全新的場地，更多養眼身材！本季邀請到《單身即地獄：第 2 季》人氣成員Dex（金珍映）加入第3季的主持群中，他在第2季中獲得許多女成員的親睞，將以曾經參與者的角度，擔任觀察團的一員。
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