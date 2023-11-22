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特企／宅男朝聖！全台最香CU角色扮演展　11/24松山文創齊聚

▲Cu展原創角色扮演，預估吸引許多粉絲朝聖。（圖／品牌提供）
▲Cu展原創角色扮演，預估吸引許多粉絲朝聖。（圖／品牌提供）

本報訊

CosplayUniverse(CU)首創以提供參展人及消費者最高規格、最頂服務的原創角色扮演展演活動，將全宇宙最香的參展者匯聚在活動中，從專業Cosplayer到寫真模特兒，以原創、二創角色扮演吸引粉絲眼球，主辦更邀請香水純、知名女優孟若羽、米歐、艾悠等、ツナマヨ等日本女星以及數十位海外Coser扮演不同角色一同參與11/24~26為期三日在松山文創園區4~5倉舉辦的CU角色扮演活動。

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CU展希望能從參展者、消費者的角度回頭設計整個展演活動應該呈現的樣子，為了讓活動更好玩、有趣甚至是具有意義，主辦還規劃將整個CU展演系列活動遊戲化，透過主辦設計的內容，包含精心設計的門票、可以收藏的宇宙女神卡片等內容，加強展演活動舉辦的廣度及深度。為了與所有參展人深度合作，還啟動宇宙偶像製造機計畫，希望透過台灣自有的文化創意，打造屬於自己的專屬IP，未來更期望打造不同角色IP，一同往國際發展。

其中虛擬偶像是將虛擬角色偶像化的一個技術展現，結合了AI訓練、XR虛擬場景、虛擬角色建模、Mocap動作捕捉系統等一系列軟硬體結合，將在舞台上的偶像跟虛擬偶像同台演出場景與舞蹈表演，屆時可以在舞台上LED螢幕看到CU所打造的虛擬偶像，透過後台舞者使用動作捕捉系統，與前台CU偶像成員表演的畫面。

現場不限制攤主精心裝扮也可與粉絲互動，像是女神會客室、女神拍貼機、夜間祕密活動等，要讓粉絲有現場驚喜，其中一主題區有特別的造型門票、CU宇宙女神卡等等內容，讓活動有主題、有意義，也更有收藏價值。

CU展是各種COS小團體展出的平台，這次參展的「文創先生」也是一個COS類別的創辦人；「文創先生」致力於發掘具個人潛質的創作者並將其IP 化，跨界聯名，發展出有別以往的變現通路，除了拉抬創作者本身的粉絲黏著度外；更幫創作者吸引不同的族群粉絲, 對於想經營創作者卻不知如何開始及對BDSM有興趣的朋友都可前往參觀

「文創先生」設立專區（5倉C區&D區），獨立的活動與主視覺，對於BDSM有興趣的朋友都可以前往參觀跟了解。本活動由網紅希希CC、逗點行銷、麥塔國際主辦。A video 創作者聯盟、文創先生娛樂新媒體、秘愛LOVEX、快樂購 18聯名贊助協辦，活動內容或報名資訊請洽官網。

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