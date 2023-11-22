特企／宅男朝聖！全台最香CU角色扮演展　11/24松山文創齊聚

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其中虛擬偶像是將虛擬角色偶像化的一個技術展現，結合了AI訓練、XR虛擬場景、虛擬角色建模、Mocap動作捕捉系統等一系列軟硬體結合，將在舞台上的偶像跟虛擬偶像同台演出場景與舞蹈表演，屆時可以在舞台上LED螢幕看到CU所打造的虛擬偶像，透過後台舞者使用動作捕捉系統，與前台CU偶像成員表演的畫面。
現場不限制攤主精心裝扮也可與粉絲互動，像是女神會客室、女神拍貼機、夜間祕密活動等，要讓粉絲有現場驚喜，其中一主題區有特別的造型門票、CU宇宙女神卡等等內容，讓活動有主題、有意義，也更有收藏價值。
CU展是各種COS小團體展出的平台，這次參展的「文創先生」也是一個COS類別的創辦人；「文創先生」致力於發掘具個人潛質的創作者並將其IP 化，跨界聯名，發展出有別以往的變現通路，除了拉抬創作者本身的粉絲黏著度外；更幫創作者吸引不同的族群粉絲, 對於想經營創作者卻不知如何開始及對BDSM有興趣的朋友都可前往參觀
「文創先生」設立專區（5倉C區&D區），獨立的活動與主視覺，對於BDSM有興趣的朋友都可以前往參觀跟了解。本活動由網紅希希CC、逗點行銷、麥塔國際主辦。A video 創作者聯盟、文創先生娛樂新媒體、秘愛LOVEX、快樂購 18聯名贊助協辦，活動內容或報名資訊請洽官網。