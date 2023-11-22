快訊／藍白合破局！黃珊珊：柯文哲以民眾黨總統候選人參選到底

綠委譏納民眾黨不分區第2　黃國昌反嗆：做爛事不會全黨挺一人

▲時代力量前立委黃國昌選擇加入民眾黨，名列不分區立委第二順位。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）
▲時代力量前立委黃國昌選擇加入民眾黨，名列不分區立委第二順位。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.22）

記者呂炯昌／新北報導

民眾黨今（22）日公布2024年選戰不分區立委名單，前兩名分別為前台北市副市長黃珊珊、前立委黃國昌。其中黃國昌日前才脫離創立的時代力量，無縫接軌加入民眾黨，民進黨發言人林楚茵今日表示，柯文哲對「九二共識」定義始終不明，且對太陽花事件道歉，質疑黃國昌會不會跟著道歉？對此，黃國昌反嗆，民眾黨不是做了什麼爛事都會全黨挺一人的政黨。

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民眾黨今天在全國競總公布全國不分區立委34人名單，依序為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、 洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、 陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、 張雪如、 湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、 周榆修。

針對林楚茵質疑柯文哲對「九二共識」定義始終不明，且對太陽花事件道歉，質疑黃國昌會不會跟著道歉，黃國昌回應時反酸表示，，「非常感謝民進黨對我厚愛，我在重新回到政治場域之前，沒想到泱泱執政黨在一週內，對我個人大概發了5、6篇新聞稿。」

黃國昌說，政治人物參與公共事務有他的價值，也有他的信念，為了共同的目標求同存異、攜手合作，他相信這才是成熟的民主政治，「相信民眾黨不會是一個不管幹了什麼爛事，都全力要全黨挺一人的政黨」，至於在其他公共政策上討論，還是要秉持事實的基礎上，才是比較健康的方式。

柯文哲補充澄清表示，是前立委蔡正元的小編寫他為太陽花學運道歉，後來蔡正元也有出來否認，「我沒有為了太陽花學運道歉」、「柯文哲沒有為太陽花道歉，OK!」

柯文哲說，他跟黃國昌討論時，黃國昌有詢問「如果以後我跟你意見不一樣怎麼辦？」他認為「不一樣就不一樣，不然怎麼辦？我們又不是一言堂。」他非常討厭一個黨甲級動員，拿著牌子OX，然後投票也不知道投什麼東西，「那乾脆叫黨意代表，哪是民意代表？」民眾黨最大的好處是從來沒搞甲級動員，「我不曉得以後會不會，但至少到現在為止，在立法院4年沒搞過甲級動員。」


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