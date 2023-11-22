綠委譏納民眾黨不分區第2　黃國昌反嗆：做爛事不會全黨挺一人

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針對林楚茵質疑柯文哲對「九二共識」定義始終不明，且對太陽花事件道歉，質疑黃國昌會不會跟著道歉，黃國昌回應時反酸表示，，「非常感謝民進黨對我厚愛，我在重新回到政治場域之前，沒想到泱泱執政黨在一週內，對我個人大概發了5、6篇新聞稿。」
黃國昌說，政治人物參與公共事務有他的價值，也有他的信念，為了共同的目標求同存異、攜手合作，他相信這才是成熟的民主政治，「相信民眾黨不會是一個不管幹了什麼爛事，都全力要全黨挺一人的政黨」，至於在其他公共政策上討論，還是要秉持事實的基礎上，才是比較健康的方式。
柯文哲補充澄清表示，是前立委蔡正元的小編寫他為太陽花學運道歉，後來蔡正元也有出來否認，「我沒有為了太陽花學運道歉」、「柯文哲沒有為太陽花道歉，OK!」
柯文哲說，他跟黃國昌討論時，黃國昌有詢問「如果以後我跟你意見不一樣怎麼辦？」他認為「不一樣就不一樣，不然怎麼辦？我們又不是一言堂。」他非常討厭一個黨甲級動員，拿著牌子OX，然後投票也不知道投什麼東西，「那乾脆叫黨意代表，哪是民意代表？」民眾黨最大的好處是從來沒搞甲級動員，「我不曉得以後會不會，但至少到現在為止，在立法院4年沒搞過甲級動員。」
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