台股跌百點回測17300點！外資終結連7買 三大法人賣超98.6億元
台北股市今（22）日終場跌逾百點，回測17300點；三大法人合計賣超98.6億元。台積電股價收跌8元至577元，市值跌破15兆元關卡；其他權值股也同步走弱，傳產股漲跌互見，AI股則受輝達（NVIDIA）影響臉綠。
記者鄭妤安／台北報導
美股四大指數昨（21）日全面走跌，美股道瓊指數21日下跌62.75點，或0.18%，收35088.29點；那斯達克指數下跌84.55點，或0.59%，收14199.98點；標普500指數下跌9.19點，或0.2%，收4538.19點；費城半導體指數下跌73.01點，或1.92%，收3732.79點。
受到美股收黑影響，台北股市今日開低走低，指數一度下探至17264點，終場下跌106點，收在17310點，跌幅0.61%，成交金額新台幣2837.01億元；三大法人合計賣超98.6億元。
統計法人買賣情形，自營商賣超19.31億元，投信賣超5.25億元，外資及陸資賣超74.04億元。
台積電美國存託憑證（ADR）下挫1.55%，台積電股價齊跌，終場收跌8元至577元，市值跌破15兆元關卡；其他權值股也同步疲弱。
而眾所矚目的輝達財報與展望優於預期，然而，輝達卻「示警」，受到美國晶片禁令的影響，對中國的銷售會有顯著下降，使得股價在盤後交易一度下挫6.3%，隨後跌幅縮小，台廠AI概念股也跟著臉綠。
傳產股今日漲跌互見，貨櫃三雄長榮、陽明和萬海同步走跌，觀光、鋼鐵和橡膠類股則同步上揚。