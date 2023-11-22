陳隨意爆婚變「淨身出戶」！合體謝宜君十指緊扣玩親親破傳聞
豪記唱片飆破YT百萬訂閱，豪記唱片旗下歌手龍千玉、翁立友、張秀卿等20位歌手今（22）日在台北舉行記者會，其中陳隨意、謝宜君夫妻檔，先前傳出婚變，男方淨身出戶，雖然先前兩人都已個別否認，不過今卻是婚變傳聞後首度夫妻合體，兩人當場被媒體拱十指緊扣、親親破除傳聞。
記者吳雨婕／台北報導
談到傳出陳隨意淨身出戶鬧婚變一事，謝宜君開玩笑道：「淨身出戶？沒有淨乾淨欸！」夫妻倆表示，每天見面是肯定的，不過兩人已經結婚25年，已經沒有初戀的感覺，反倒是家人的愛，陳隨意還分享，一次在路上看到一對80歲的夫妻牽著手逛街，讓他羨慕不已，不過太太的一句話，讓他超暖，「她（謝宜君）說，要是有人拿刀殺我，她會擋在我面前。」一旁的張秀卿聽不下去，插話道：「妳怎麼那麼傻？」
而為了破除婚變傳聞，現場媒體立即拱陳隨意、謝宜君十指緊扣來個浪漫的親親，夫妻倆招架不住，當場來個甜蜜的牽手、嘴對嘴親親，讓現場忽然瀰漫粉紅泡泡，親吻後，陳隨意笑說，要不是媒體要求，他真的不是一個浪漫的人，加上小孩子大了，每天都在忙工作，言下之意是幾乎沒有什麼夫妻情趣。
此外，日前因為老公NONO捲入「#MeToo」風波的朱海君，今也缺席豪記唱片活動，身為豪記唱片「長媳」的龍千玉替對方緩頰，「她今天有工作，所以沒有來。」也提到有給予對方關心，「給她一些空間，我們一起為她加油。」翁立友表示，先前有跟朱海君一起在慈善活動演出，「（朱海君）一切都OK。」
※【NOWnews 今日新聞
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