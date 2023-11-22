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新宿車站廣告挨批　桃觀旅局：日本設計師認為夜市和老街受歡迎

▲桃園市觀旅局近期在日本東京新宿車站前，以3D廣告牆投放桃園旅遊廣告，但卻遭民進黨市議員黃瓊慧猛批是以「華國美學」來宣傳桃園。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）
▲桃園市觀旅局近期在日本東京新宿車站前，以3D廣告牆投放桃園旅遊廣告，但卻遭民進黨市議員黃瓊慧猛批是以「華國美學」來宣傳桃園。（圖／翻攝「黃瓊慧 桃園觀察日記」）

記者李春台／桃園報導

桃園市觀旅局近期在日本東京新宿車站前，以3D廣告牆投放桃園旅遊廣告，但卻遭民進黨市議員黃瓊慧猛批是以「華國美學」來宣傳桃園，還說讓她默默的感覺很羞恥，並希望趕快下架。對此，桃園市觀旅局局長周柏吟上午受訪回應表示，包含影片製作以及上架兩周的經費大概是100萬，設計部份委請日本專業，也是這個新宿地區專門做這個3D製作的專業公司來製作，並由日本設計師提出發想。

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觀旅局指出，這次廣告由日本專業的廠商提案，以尊重日本人看台灣角度的專業建議制作。並強調本次廣告投放是由日方提案的創意想法，設計師亦是日本人，希望透過以日本人的觀點提高日本人對桃園的關注度，在影片製作過程市府觀旅局也保持與日方的溝通，中間也有討論在有限預算製作全3D廣告的可能性，日方表示如將其中2D影片轉成3D製作，將會失去原本動態影片的特色及味道，於是建議仍採2D影片植入方式呈現，觀旅局也尊重日方設計發想與建議。

周柏吟指出，日本設計師覺得這個是臺灣非常有魅力以及溫度的一個特色，也從數據上面發現非常多日本客人來臺灣就喜歡逛我們的夜市以及老街，所以他們希望透過這樣的印象來吸引日本客人的目光，更同時帶到桃園的元素，讓更多的人能夠注意到桃園這個城市。

周柏吟表示，當初也有討論過要不要整體製作3D，因為加上製作時程以及日本設計師建議，如果把2D轉3D，可能會失去原有的那個影片的一個特色，所以他們還是建議維持2D來製作。

▲周柏吟強調，日本設計師從數據上面發現非常多日本客人來臺灣就喜歡逛夜市以及老街，所以他們希望透過這樣的印象來吸引日本客人的目光。（圖／桃園市觀旅局提供）
▲周柏吟強調，日本設計師從數據上面發現非常多日本客人來臺灣就喜歡逛夜市以及老街，所以他們希望透過這樣的印象來吸引日本客人的目光。（圖／桃園市觀旅局提供）
觀旅局指出，廣告設計主題的選擇是經過大數據分析，取日人對台灣印象第1名的夜市、第2名的老街，將夜市小吃特色與老街意象桃整合於畫面架構呈現，並將日本人對桃園印象最深刻的拉拉山水蜜桃製作成片首的3D突破第4面牆特效，引導2D的行銷桃園宣傳影片呈現，其中2D影片與國際品牌GoPro合作，邀請來自9國16位GoPro創作者來桃園製作體驗影片，透過國際創作者的體驗過程與視角，向世界行銷桃園。周局長表示這次大型3D廣告的設計，由Cross Shinjuku Vision公司統籌，也就是民眾熟知的3D巨貓廣告設計端，並由製作立體宇宙船的GADGET公司製作，成品第一時間也是由Cross Shinjuku Vision公司官方帳號曝光。

周柏吟表示，桃園市政府觀光旅遊局在今年開始，為了大力推廣行銷北橫風景區遊憩廊帶而向交通部觀光署爭取到亮點形塑計畫的經費挹注，廣告宣傳費僅為100萬元，費用更包括了整體廣告上架加上影片發想、製作及上架二週費用，在有限的預算及執行期程下，已經儘量爭取最佳廣告方案，以吸引目光及創造討論度，廣告播出後也透過日方路上隨機街訪，亦表示不論是否到訪過台灣的日本人來說，透過廣告影片意外發現原先不知道的旅遊點，增加對桃園的好奇度，正好達到本次行銷廣告的目的。

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