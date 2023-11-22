阿扁醫療小組發言人列不分區 柯文哲：當選後解決陳水扁案
民眾黨今（22）日公布2024年選戰不分區立委名單，前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿被列入民眾黨不分區安全名單，陳昭姿曾在臉書留言透露，柯文哲親口承諾當選會特赦前總統陳水扁。對此，柯文哲今日回應表示，正確講法不是特赦，而是要解決此案，對社會有交代。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨今天在全國競總公布全國不分區立委34人名單，依序為黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君、張啟楷、劉書彬、 洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、 陳智菡、莊貽量、林筱淇、吳梅壽、 張雪如、 湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、 周榆修。排名前8順位的不分區被提名人也都出席。
由於陳昭姿曾指出，柯文哲承諾當選後特赦陳水扁，引發關注。柯文哲競選總幹事黃珊珊上午受訪表示，黨內沒有討論這個。
柯文哲受訪時表示，他不避諱的在這裡講，「陳總統保外就醫多久了？應該正確講法不要說是『特赦』，而是此案子要解決，得對社會有交代，哪有保外就醫卻這個樣子？」這也是為什麼國家司法後來越來越沒尊嚴。
柯文哲也向蔡政府喊話，「要處理就處理、不處理就不處理」，不同意的話就把陳水扁抓回去關，哪有說保外就醫，卻可以站在階梯上可以演講、站在台上不能演講，因為沒有上台，「我想說這國家在衝啥？太Ridiculous（荒謬）」，如果是他的話，就會覺得要解決，只是怎麼解決大家要來討論。