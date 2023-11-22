▲《家暴防治法》修正三讀通過　4大重點一次看！增加性影像、同婚家庭保護

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《家暴法》修正重點一： 強化被害人保護措施為完善家庭暴力防治措施，立法院三讀通過《家庭暴力防治法》部分條文修正案，共計修正21條，包含周延民事保護令保護措施及效力、強化未同居親密關係暴力、童年遭受家庭暴力者之保護措施、擴大聲請預防性羈押之範圍、增訂家庭暴力被害人性影像之相關保護措施等。
本次修正共有「強化被害人保護措施」、「強化再犯預防措施」、「增訂童年遭受家庭暴力之成年被害人保護措施」、「保障同性婚姻權益」4大重點。在「強化被害人保護措施」部分，進行了以下3項修正：
- 周延保護令保護措施及效力：
- 增訂家暴被害人性影像之保護措施：
另外，增訂網際網路平臺提供者、網際網路應用服務提供者及網際網路接取服務提供者，知有家庭暴力被害人之性影像，應先行限制瀏覽或移除與被害人性影像有關網頁資料及保留相關資料之義務及違反時之罰責。
- 強化未同居親密關係暴力被害人保護措施：
《家暴法》修正重點二： 強化再犯預防措施在「強化預防措施」部分，則是擴大檢察官得聲請預防性羈押或法院得命羈押之範圍，除被告違反檢察官或法院所定應遵守之禁止實施家庭暴力之命令得聲請或命羈押外，增訂被告違反檢察官或法院所定應遵守之禁止騷擾、跟蹤、聯繫或遠離住居所、學校、工作場所特定距離之命令。
若犯罪嫌疑重大，且有事實足認被告有反覆實施家庭暴力行為之虞者，檢方即得聲請預防性羈押或法院得命羈押。
《家暴法》修正重點三： 增訂童年遭家暴之保護在「增訂童年遭受家庭暴力之成年被害人保護措施」分面，增訂被害人於未成年遭受家庭成員實施家庭暴力或性侵害行為，得向戶政機關申請註記限制戶籍查閱，且前開童年創傷經驗如持續影響其日常生活，直轄市、縣（市）政府應提供身心治療、諮商或社會與心理評估及處置。
《家暴法》修正重點四： 保障同性婚姻權益另外，本次修正也「保障同性婚姻權益，」參照《民法》第九百六十九條有關姻親的規定，修正本法所定家庭成員有關姻親之範圍，當同性婚姻當事人與其配偶之四親等以內親屬發生家庭暴力時，均受本法保護。
衛福部表示，期待透過完備相關法令規定，提供家庭暴力被害人更完善的保護措施，及強化再犯預防，以有效遏止家庭暴力行為，共同促進建構暴力零容忍之社會意識，打造人人免於暴力威脅的生活環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59968
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