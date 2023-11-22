長輩狂怨自助結帳！見日本超市推「1活動」 1年後全愛上：超好用
隨著科技日新月異，商店內也開始出現自助結帳櫃檯，既不用和店員接觸，又能按照自己的速度結帳，受到不少企業與顧客歡迎。不過，日本一間超市引進自助結帳櫃檯後，卻引起當地銀髮族反彈，許多長輩都不知道該如何使用，對此超市就舉辦一個為期3個月的集點活動，沒想到僅花1年就讓長輩們學會如何使用，並大讚：「這真的太方便了！」
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《MAIDONA NEWS》報導，近日一名網友在社群平台X（推特前身）發文，表示她住處附近有許多銀髮族居民，每次去超市都會看到長者向店員抱怨，自助結帳櫃檯太複雜、不會用，沒想到事隔1年，現況卻完全改變，許多銀髮族已經習慣自發性使用自助結帳櫃檯。
該網友透露，轉捩點在於超市某次推出為期3個月的集點活動，只要超市客人使用自助結帳，就能獲得5倍點數。而長輩們為了集點，都努力向店員學習如何操作自助結帳櫃檯，這才發現其實自助結帳簡單又輕鬆。
活動結束後，長輩們也習慣了使用自助結帳櫃檯，讓超市人手不足的困境徹底解決。現在該超市導入超過10個自助結帳櫃檯，僅需開啟2個真人服務櫃檯，不僅員工調度更順暢，也讓排隊的狀況大幅緩解。