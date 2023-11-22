選舉邁入新階段！賴清德下軍令「民進黨要扛起三項任務」

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賴清德提到，在這星期五選舉登記結束之後，就明確知道這場總統大選有幾組參選人，換句話說，選舉已經進入另外一個階段，在這種狀況之下，不論是區域立委，或者是不分區的立委，還有總統、副總統的大選，期待大家都能團結合作。
賴清德呼籲，不僅僅總統、副總統要高票當選，國會也要過半，「這個是我們的使命，也只有這條路可以走，我們要勇敢承擔起這樣的責任」。
此外，發言人張志豪也轉述賴清德三點裁示，「總統、副總統要贏，國會要過半」，以扛起三項重要的責任，第一個責任是主流民意的要求，因為不管各個民調，不管是民進黨、國民黨或是民眾黨，民進黨都贏得眾多民眾的支持繼續執政，也有高達七成的民眾是不贊成國民黨重回執政，也有高達八成的民眾是不支持民眾黨執政，在這樣的情況下，為符合主流民意，民進黨責無旁貸，一定要贏得勝選，「選對的人，走對的路，一起扛起國家的重責大任」。
賴清德接續說，第二個是國家的方向，國際社會非常關注台灣在這場大選當中，人民在信賴台灣，還是倚賴中國，這兩條路線的選擇，「我們代表的是信賴台灣，讓台灣在民主的道路上持續壯大的方向，在這種狀況之下，我們有這個責任，讓國家不走回頭路，不鎖進一個中國」。
最後，賴清德表示，目前國際情勢複雜，台灣禁不起紛亂，也不能內亂，「不管是我或美琴，都有2、30年的從政經歷，也有相當完備的訓練」，加上總統蔡英文這7年多來的執政成績斐然，「我們也有完整的執政的隊伍，在這種複雜的內外情勢當中，有責任讓國家穩健地前進，這也是我們另一項重責大任，希望全黨同志，能夠號召國人以最大的支持，來完成總統、副總統高票當選，國會過半這樣的目標」。
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